Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что враг продолжает строить укрепления в Бердянском районе. Эту информацию подтверждает, в частности, Центр журналистских расследований и партизаны.

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"Точно поедут на Бердянское направление. Но мы очень волнуемся, что оно поедет и на Волновахское направление одним из поездов", – сказал Андрющенко.

Такие бетонные блоки еще размещены в порту. Вероятно, их еще будут подвозить.

Осенью захватчики отвозили блоки на линию укреплений, которую они строили через Никольское, а затем – через часть Мангушского района. Так оккупанты "вышли" недалеко от села Червоное Поле на Бердянском направлении.

Где-то там надо искать и бетонные блоки, и инженерные подразделения, которые строят линию укрепления. Они достаточно активно используют эти блоки и частично через них они "связывают", когда роют подземные переходы под посадками и так далее,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

Враг устанавливает их внутри блиндажей. Темпы строительства укреплений оккупантов пока замедлились. По крайней мере, в Донецкой области.

"У нас они пока не строят тотально. Насколько я понимаю, Запорожскую область они роют достаточно плотно и приближаются к линии Азовского моря – ближе и ближе", – сказал Петр Андрющенко.

Такие бетонные блоки изготавливают во временно оккупированном Севастополе. Известно, что их в Мариуполь доставляли из Керчи.

Что происходит на временно оккупированных территориях