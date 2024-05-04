В "Атеш" рассказали, что они постоянно фиксируют перемещение военной техники оккупантов в оккупированном Мариуполе. Вынуждены "мигрировать" захватчики из-за атак ВСУ ракетами ATACMS и огромных потерь.

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Что известно о ликвидации оккупантов

Партизаны сообщили, что им известны все данные о текущем расположении практически каждого подразделения и мест, куда россияне переместили различные виды вооружений, пытаясь скрыть их от неизбежного уничтожения нашими военными.

Так же, за последние дни, в Мариуполе погибло 10 военных России в связи с переданными "загадочными" пасочками, колбасками и сальцем. Вкус был не то, что бы замечательным, а "убийственно" вкусным. Пасха все ближе, а передач еще хватает. Ешьте на здоровье!

– отметили партизаны.

Они добавили, что работают вместе с партизанами "Мариуполь. Сопротивление", чтобы уничтожить оккупантов и как можно быстрее вернуть наши территории.

Мощные взрывы в Мариуполе