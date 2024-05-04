В "Атеш" рассказали, что они постоянно фиксируют перемещение военной техники оккупантов в оккупированном Мариуполе. Вынуждены "мигрировать" захватчики из-за атак ВСУ ракетами ATACMS и огромных потерь.
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Что известно о ликвидации оккупантов
Партизаны сообщили, что им известны все данные о текущем расположении практически каждого подразделения и мест, куда россияне переместили различные виды вооружений, пытаясь скрыть их от неизбежного уничтожения нашими военными.
Так же, за последние дни, в Мариуполе погибло 10 военных России в связи с переданными "загадочными" пасочками, колбасками и сальцем. Вкус был не то, что бы замечательным, а "убийственно" вкусным. Пасха все ближе, а передач еще хватает. Ешьте на здоровье!
– отметили партизаны.
Они добавили, что работают вместе с партизанами "Мариуполь. Сопротивление", чтобы уничтожить оккупантов и как можно быстрее вернуть наши территории.
Мощные взрывы в Мариуполе
- В Мариуполе и Бердянске вечером 2 мая прогремели взрывы. Там вспыхнул пожар и виднелся черный дым.
- Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко рассказал, что на место прилетов направлялись скорые и пожарные. По его данным, было два прилета.
- Уже на следующий день депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что у россиян в Мариуполе прилетело в один из объектов Левобережного района. В частности, в стоянку, которую оккупанты используют для содержания некоторой техники.
- Российская пропаганда заявила, что якобы ВСУ пытались остановить строительство церкви. Однако росСМИ молчали о том, что там стоянка их техники.