По информации СМИ, "прилет" и пожар в Бердянске произошли в микрорайоне Колония. Ранее сообщалось, что именно там, на территории завода "Дормаш", оккупанты устроили базу для ремонта военной техники.

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Кадры пожара в Бердянске опубликовал и советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. На место происшествия уже направились пожарные и "скорые".

В микрорайоне Колония после взрыва начался пожар / Фото: Петр Андрющенко

Оккупанты уже начали оправдываться и распространять версию, что в Бердянске не произошло ничего критического.

Первый взрыв прогремел в 20:15, после чего начал "гореть камыш". К слову, именно такую версию теперь продвигают и местные оккупационные власти,

– написал Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе

Уже вскоре, около 21:23, Петр Андрющенко сообщил о серии взрывов в Мариуполе. По его словам, в городе произошли три взрыва.

Три взрыва. Не слышно на Левобережном. Один звук выхода, два по характеру похожи на прилет,

– добавил советник мэра Мариуполя.

Что сейчас происходит на временно оккупированных территориях