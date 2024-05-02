По информации СМИ, "прилет" и пожар в Бердянске произошли в микрорайоне Колония. Ранее сообщалось, что именно там, на территории завода "Дормаш", оккупанты устроили базу для ремонта военной техники.
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Кадры пожара в Бердянске опубликовал и советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. На место происшествия уже направились пожарные и "скорые".
В микрорайоне Колония после взрыва начался пожар / Фото: Петр Андрющенко
Оккупанты уже начали оправдываться и распространять версию, что в Бердянске не произошло ничего критического.
Первый взрыв прогремел в 20:15, после чего начал "гореть камыш". К слову, именно такую версию теперь продвигают и местные оккупационные власти,
– написал Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе
Уже вскоре, около 21:23, Петр Андрющенко сообщил о серии взрывов в Мариуполе. По его словам, в городе произошли три взрыва.
Три взрыва. Не слышно на Левобережном. Один звук выхода, два по характеру похожи на прилет,
– добавил советник мэра Мариуполя.
Что сейчас происходит на временно оккупированных территориях
- Оккупанты используют ударные беспилотники над Запорожской АЭС. Враг намеренно оборудовал пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора атомной электростанции. Траектория полета российского БпЛА пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам врага.
- Россияне на оккупированной территории строят железнодорожную альтернативу Крымскому мосту. Железная дорога должна соединить территорию России с Мариуполем, а также с Донецком, Волновахой и другими оккупированными населенными пунктами.
- Россияне продолжают задешево "продавать" недвижимость украинцев на оккупированных территориях. Сразу за Мариуполем они начали предлагать россиянам выгодно приобрести жилье в Авдеевке.