Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что строительство железной дороги продолжается и оккупанты ближе продвинулись к Мариуполю. Более того, они заканчивают прокладывать железнодорожные мосты через реки.
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Это замедлило строительство
Сейчас россияне кладут рельсы на мост, расположенный вблизи населенного пункта Гранитное.
Предварительно построили часть моста, продолжают его строить с другой стороны и одновременно кладут рельсы,
– пояснил советник городского головы Мариуполя.
Также удар украинских партизан по Кальчикскому гранитному карьеру замедлил строительство железной дороги.
Теперь оккупанты из карьера в Розовке возят щебень – на расстоянии в 50 километров от строительства. Они нашли резервный вариант, где его брать, чтобы не останавливать строительство. Это означает, по его мнению, что им очень нужно закончить его.
В последние дни по его словам, над Гранитным сбивали украинские беспилотники. Наши силы пытаются нанести удар по мосту, надеемся, оно будет удачным и мы забудем об этой железной дороге с весны до осени, – отметил он.
Россиянам эта железная дорога очень нужна, потому что может изменить картину на фронте, и настолько же не нужна Украине.
"Если Силы обороны не вмешаются, то прогноз по срокам построения железной дороги – вторая половина мая", – отметил Петр Андрющенко.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- Утром 19 апреля в городе прогремели взрывы. Местные слышали их в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Известно, что один из ударов был по пункту управления россиян. Также позже появилась информация, что российская ПВО ударила по руководству одного из батальонов.
- После прилета по металлургическому комбинату имени Ильича, оккупанты выехали с его территории и расселились в квартирах в многоэтажках или в жилых застройках. Также после удара враг вывозил с предприятия сожженную бронированную технику.
- Также днем 19 апреля оккупанты поднимали в небо вертолеты из-за якобы "ракетной опасности". Это могло быть связано с тем, что россияне перебрасывали большое количество танков через Никольский район на север Донецкой области. Частично они проходили через Мариуполь. Кроме того, через город продвигались большие КамАЗы с боекомплектами в направлении севера Донецкой области.