Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що будівництво залізниці триває і окупанти ближче просунулись до Маріуполя. Ба більше, вони закінчують прокладати залізничні мости через річки.
До теми "Бавовна" в Маріуполі: як реагували місцеві та російська пропаганда
Це сповільнило будівництво
Зараз росіяни кладуть рейки на міст, що розташований поблизу населеного пункту Гранітне.
Попередньо збудували частину мосту, продовжують його будувати з іншого боку і одночасно кладуть рейки,
– пояснив радник міського голови Маріуполя.
Також удар українських партизанів по Кальчикському гранітному кар'єру сповільнило будівництво залізниці.
Тепер окупанти з кар'єру в Розівці возять щебінь – на відстані у 50 кілометрів від будівництва. Вони знайшли резервний варіант, де його брати, щоб не зупиняти будівництво. Це означає, на його думку, що їм дуже потрібно закінчити його.
Останніми днями за його словами, над Гранітним збивали українські безпілотники. Наші сили намагаються завдати удару по мосту, сподіваємось, воно буде вдалим і ми забудемо про цю залізницю з весни до осені, – зазначив він.
Росіянам ця залізниця конче потрібна, тому що може змінити картину на фронті, і настільки ж не потрібна Україні.
"Якщо Сили оборони не втрутяться, то прогноз щодо термінів побудування залізниці – друга половина травня", – наголосив Петро Андрющенко.
Що відбувається в окупованому Маріуполі
- Вранці 19 квітня в місті пролунали вибухи. Місцеві чули їх в районі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Відомо, що один з ударів був по пункту керування росіян. Також пізніше з'явилась інформація, що російська ППО вдарила по керівництву одного з батальйонів.
- Після прильоту по металургійному комбінату імені Ілліча, окупанти виїхали з його території та розселилися у квартирах в багатоповерхівках або у житлових забудовах. Також після удару ворог вивозив з підприємства спалену броньовану техніку.
- Також вдень 19 квітня окупанти підіймали в небо гелікоптери через нібито "ракетну небезпеку". Це могло бути пов'язано з тим, що росіяни перекидали велику кількість танків через Нікольський район на північ Донецької області. Частково вони проходили через Маріуполь. Крім того, через місто просувались великі КамАЗи з боєкомплектами у напрямку півночі Донецької області.