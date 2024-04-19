Радник мера Маріуполя Петро Андріщенко повідомив про вибухи орієнтовно о 6:53 19 квітня. Перед цим посадовець розповідав, що росіяни розслабились, бо в місті давно не було прильотів, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку по окупантах у Маріуполі
Маріуполь. Три вибухи над Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча,
– заявив радник мера.
За його словами, щонайменше один пропущений удар був по пункту керування росіян.
Згодом "Маріуполь.Спротив" повідомив, що російське ППО вдарило по керівництву одного з батальйонів.
В окупантів приліт в Маріуполі / Карта "Маріуполь. Спротив"
Що відбувається в Маріуполі: останні новини
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 15 квітня, що росіяни переміщають техніку окупованими територіями. За словами радника мера, наразі мовиться про невеликий рух. Це свідчить про те, що окупанти видихнулися та не мають багато техніки.
- Перед цим 11 квітня в районі залізниці в Маріуполі пролунали вибухи. Варто зауважити, що там окупанти зводять колії в Тельманівському районі. Адже вороги хочуть побудувати залізничне сполучення з окупованим півостровом. Саме тому будують колію від Ростова до Криму.
- Окрім того, окупанти вирішили вважати іноземцями тих, хто не отримав російський паспорт. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що таке правило вороги запроваджують з 1 липня.