Російській ремонтники дуже нахабно поводять себе з українцями. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.

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Утиски маріупольців

Дмитро Забавін зазначив, що є утиски у правах корінних мешканців Маріуполя. Українців, які досі не отримали російські паспорти, утискають у правах та кажуть їм про те, що потрібно отримати його.

Інакше з 1 липня на своїй українській землі вони будуть вважатись іноземними громадянами. Відповідно набирає чинності законодавство країни-терористки, як вони вважають, що через 90 днів ці люди можуть бути депортовані,

– пояснив він.

Окупанти зносять цілі квартали

Депутат Маріупольської міськради підкреслив, що росіяни просто знесли цілі квартали. Зокрема, у Лівобережному районі міста, де було безліч багатоповерхівок, ворог все зруйнував.

Загарбники не проводили ексгумацій тіл загиблих, а цинічно вивезли все на полігон побутових відходів. Крім того, вони побудували завод з перероблювання бетону та роблять бетонну крихту, з якої потім виготовляють будівельні матеріали.

Ворог годує обіцянками мешканців Лівобережного району, який найбільше постраждав, що ось-ось розпочнеться якесь будівництво. Хоча ми бачимо, що картинку, яку вони там хочуть показати, що Маріуполь відбудовується, здебільшого це відбувається у центральному районі міста. Тобто прикрашаються фасади центральної частини. Все, що йде за ними, так і стоїть в напівзруйнованому стані,

– зауважив Забавін.

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