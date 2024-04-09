Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни вже на фінальній стадії будівництва залізниці. Разом з тим німецькі компанії допомагають росіянам у будівництві в окупованому Маріуполі, на що вже відреагували в німецькому уряді.
Важливо Або вийти всім, або загинути тут․ Полон, день 600․ Як захисники Маріуполя виходили з "Азовсталі"
Тестовий прогін потяга
Андрющенко зазначив, що вже наприкінці травня залізниця може запрацювати на повну. Слід розуміти, що це не будівництво з нуля нового полотна, це подекуди відновлення шляхів, які сполучали Маріуполь з Москвою. Найбільшою проблемою там були мости, але і їх росіянам удалось уже практично вирішити.
Деяке обладнання було нещодавно пошкоджено маріупольським рухом опору, тому це трохи сповільнило будівництво, але не настільки, щоб не побачити потяги цією весною. Росіяни одночасно з цим поновили навігацію в Азовському морі та використання маріупольського порту,
– зауважив радник міського голови Маріуполя.
Він додав, що порожній потяг уже здійснив тестовий прогін до порту. Потому він зупинився на станції Маріуполь-Сортувальна, що фактично на території Комбінату Ілліча. Завершення будівництва залізниці та використання порту – дуже загрозливі.
Військова логістика
За словами радника міського голови Маріуполя, нова залізниця значно спростить логістику окупантів на фронт. За підрахунками, один потяг може замінити 3 тижні логістики нинішньої, коли росіяни потягом привозять боєприпаси в Ростов, і звідти відправляють їх вантажівками на фронт.
"Тоді логістичним хабом буде вже не Ростов, а Маріуполь або Волноваха – а це мінус 300 кілометрів. Це значна економія та дуже загрозлива річ. Одразу ж є можливість використання безпосередньо порту для тих самих речей, бо судна та цивільна флотилія в них є", – наголосив Андрющенко.
Новини Маріуполя: останні події
- У Бердянську, Мелітополі та Маріуполі 27 березня одночасно лунали вибухи. Наші партизани невтомно працюють у підпіллі.
- Росіяни зміцнюють кордони в 3 регіонах. Для цього вони проводять вишкіл новобранців, зокрема, в Маріуполі.
- Німецькі компанії допомагають Росії у "відбудові" Маріуполя. Перелік компаній наведений у матеріалі.