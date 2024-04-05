Реакція німецького уряду

Речник Міністерства закордонних справ заявив, що так звана "відбудова" лише слугує російській пропаганді.

Що передувало Німецькі компанії допомагають Росії в окупованому Маріуполі

Кожна компанія, яка бере в цьому участь, повинна запитати себе, яку послугу вона надає,

– підкреслив він.

Також речниця Міністерства економіки додала, що митна служба та прокуратура мають з'ясувати, чи порушили німецькі компанії санкції.

Які компанії беруть участь в "відбудові" Маріуполя

Згідно з журналістським розслідуванням допомагають росіянам відбудовувати те, що самі знищили, німецька корпорація Knauf та WKB Systems.

Дочірня компанія Knauf у Росії переконує, що ніби то працює лише на території країни-агресорки, однак будівельні матеріали використовуються у будівництвах в тимчасово окупованому Маріуполі. Відомо, що німецька корпорація постачає їх на замовлення Міноборони Росії.

Інша компанія спеціалізується на виготовленні обладнання для виробництва газобетону. Також журналісти зʼясували, що головний власник російський бізнесмен Віктор Бударін, який постачає продукцію своєї російської фірми через WKB Systems.