Які фірми допомагають Росії

Росія почала роботи з "відбудови" міста, адже це важлива складова пропаганди Кремля. Є багато свідчень про те, що участь у так званій відбудові міста беруть саме німецькі компанії.

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Велике місто було повністю перетворене на руїну. Коли на зруйнованих будівлях Маріуполя було піднято російський прапор, почалася робота над "новим" Маріуполем. Російське місто з російськими мешканцями, збудоване за наказом Кремля. По всьому місту видно будівельні майданчики, житлові блоки, що зводяться з нуля,

– пише видання Tagesschau.

Зокрема, корпорація Knauf, дочірня компанія якої все ще працює в Росії. Компанія переконує, що працює лише в межах Росії, однак у Маріуполі окупанти використовують будівельні матеріали цієї компанії. Фірма постачає їх на замовлення Міноборони Росії.

Цікаво! Ще одна фірма, згадана у матеріалі, розташована у Мюнстерланді, Північний Рейн-Вестфалія – WKB Systems. Вона спеціалізується на виготовленні обладнання для виробництва газобетону. За інформацією розслідування, саме це обладнання використовують під час будівництва в Маріуполі.

Головним власником компанії є російський бізнесмен Віктор Бударін, який також постачає продукцію своєї російської фірми через WKB Systems. Ні Бударін, ні компанія наразі не знаходяться під міжнародними санкціями.