Зменшення потужностей Росії

Отже, з 1 квітня припинилася реалізація пального Астраханського ГПЗ на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі. Востаннє партії автобензину та дизпального на базисах підприємства було реалізовано на цій біржі 29 березня.

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Цей завод на березі Каспійського моря міг переробляти близько 8340 тонн газового конденсату на добу. Так, лише за січень – грудень 2023 року Астраханський ГПЗ:

переробив 1,65 мільйона тонн сировини;

виробив 0,7 мільйона тонн автомобільного бензину (1,6% від загального виробництва у Росії);

0,49 мільйона тонн дизельного пального (0,6%);

майже 0,3 мільйона тонн мазуту (0,7%).

Хоча потужність заводу не має великого значення для Росії, його зупинка, ймовірно, посилить занепокоєння Москви на тлі широкомасштабного відключення потужностей нафтопереробного заводу через атаки українських дронів,

– зазначає агентство.

До того ж навіть компанія "Газпром переработка", до складу якої входить цей ГПЗ, підтвердила інформацію про зупинку заводу.

30 березня на Астраханському ГПЗ для виконання ремонту технологічного трубопроводу було короткочасно зупинено встановлення первинного перероблення конденсату. 1 квітня ремонтні роботи завершено. Після проведення пускових операцій вироблення світлих нафтопродуктів буде відновлено,

– ідеться в повідомленні.

Що з нафтопереробними потужностями Росії

Загалом близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було зупинено атаками дронів, як підрахувало Reuters. Ба більше, Росія почала імпортувати бензин із Білорусі на тлі скорочення внутрішніх постачань. Обсяги поки що дуже невеликі, але збільшуються.

Зауважте! Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії обвалилося виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня скоротили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.