Уменьшение мощностей России
Таким образом, с 1 апреля прекратилась реализация горючего Астраханского ГПЗ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Последний раз партии автобензина и дизтоплива на базисах предприятия были реализованы на этой бирже 29 марта.
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При этом, этот завод на берегу Каспийского моря мог перерабатывать около 8 340 тонн газового конденсата в сутки. Так, только за январь-декабрь 2023 года Астраханский ГПЗ:
- переработал 1,65 миллиона тонн сырья;
- произвел 0,7 миллиона тонн автомобильного бензина (1,6% от общего производства в России);
- 0,49 миллиона тонн дизельного топлива (0,6%);
- почти 0,3 миллиона тонн мазута (0,7%).
Хотя мощность завода не имеет большого значения для России, его остановка, вероятно, усилит беспокойство Москвы на фоне широкомасштабного отключения мощностей нефтеперерабатывающего завода из-за атак украинских дронов,
– отмечает агентство.
К тому же даже компания "Газпром переработка", в состав которой входит этот ГПЗ, подтвердила информацию об остановке завода.
30 марта на Астраханском ГПЗ для выполнения ремонта технологического трубопровода была кратковременно остановлена установка первичной переработки конденсата. 1 апреля ремонтные работы завершены. После проведения пусковых операций выработка светлых нефтепродуктов будет возобновлена,
– говорится в сообщении.
Что с нефтеперерабатывающими мощностями России
В целом около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России было остановлено атаками дронов, как подсчитало Reuters. Более того, Россия начала импортировать бензин из Беларуси на фоне сокращения внутренних поставок. Объемы пока очень незначительные, но увеличиваются.