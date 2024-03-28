На заводе остановились две установки

В начале этой недели стало известно, что нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Роснефти", остановил CDU-5, одну из двух основных перерабатывающих установок, что привело к потере половины его мощностей.

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Кроме того, завод остановил свою вторую основную перерабатывающую установку, CDU-4. Установка не пострадала от атаки дрона, но через техническую связь с поврежденной CDU-5 не могла функционировать без нее.

Интересно! В общем, примерно 14% мощностей российской нефтепереработки было остановлено из-за атак дронов, включая Куйбышев. В этом месяце страна увеличила импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы избежать возможных дефицитов топлива.

Россия также запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с 1 марта, пытаясь предотвратить скачок внутренних цен на топливо.

Что известно о Куйбышевском НПЗ

В прошлом году завод Куйбышев занимал 29 место среди крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России по объемам производства, составляя 1,34% от общего объема нефтепереработки страны с переработкой 3,687 миллиона тонн сырой нефти.

Он произвел 624 000 тонн бензина, что составляет 1,42% от общего объема в России, а также 1,187 миллиона тонн дизельного топлива (1,35%) и 1,040 миллиона тонн мазута (2,56%).

К слову! Министр энергетики России Николай Шульгинов на прошлой неделе сообщил, что прогноз производства нефтепереработки на 2024 год остается неизменным и близким к уровню прошлого года, который составляет около 5,5 миллиона баррелей в день.