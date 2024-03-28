На заводі зупинилися дві установки

На початку цього тижня стало відомо, що нафтопереробний завод, який належить "Роснефті", зупинив CDU-5, одну з двох основних переробних установок, що призвело до втрати половини його потужностей.

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Крім того, завод зупинив свою другу основну переробну установку, CDU-4. Установка не постраждала від атаки дрона, але через технічний зв'язок з пошкодженою CDU-5 не могла функціонувати без неї.

Цікаво! Загалом, приблизно 14% потужностей російської нафтопереробки було зупинено через атаки дронів, зокрема, Куйбишевський НПЗ. Цього місяця країна збільшила імпорт бензину з сусідньої Білорусі, щоб уникнути можливих дефіцитів пального.

Росія також заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з 1 березня, намагаючись запобігти стрибку внутрішніх цін на пальне.

Що відомо про Куйбишевський НПЗ

Минулого року підприємство займало 29 місце серед найбільших нафтопереробних заводів Росії за обсягами виробництва, становлячи 1,34% від загального обсягу нафтопереробки країни з перероблюванням 3,687 мільйона тонн сирої нафти.

Куйбишевський НПЗ виробив 624 000 тонн бензину, що становить 1,42% від загального обсягу в Росії, а також 1,187 мільйона тонн дизельного пального (1,35%) та 1,040 мільйона тонн мазуту (2,56%).

До слова! Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов минулого тижня повідомив, що прогноз виробництва нафтопереробки на 2024 рік залишається незмінним і близьким до рівня минулого року, який становить близько 5,5 мільйона барелів на день.