Какие фирмы помогают России

Россия начала работы по "восстановлению" города, ведь это важная составляющая пропаганды Кремля. Есть много свидетельств о том, что участие в так называемом восстановлении города принимают именно немецкие компании.

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Большой город был полностью превращен в руины. Когда на разрушенных зданиях Мариуполя был поднят российский флаг, началась работа над "новым" Мариуполем. Российский город с русскими жителями, построенный по приказу Кремля. По всему городу видны строительные площадки, жилые блоки, возводимые с нуля,

– пишет издание Tagesschau.

В частности, корпорация Knauf, дочерняя компания которой все еще работает в России. Компания убеждает, что работает только в пределах России, однако в Мариуполе оккупанты используют строительные материалы этой компании. Фирма поставляет их по заказу Минобороны России.

Интересно! Еще одна фирма, упомянута в материале, расположена в Мюнстерланде, Северный Рейн-Вестфалия – WKB Systems. Она специализируется на изготовлении оборудования для производства газобетона. По информации расследования, именно это оборудование используют при строительстве в Мариуполе.

Главным владельцем компании является российский бизнесмен Виктор Бударин, который также поставляет продукцию своей российской фирмы через WKB Systems. Ни Бударин, ни компания пока не находятся под международными санкциями.