Какие фирмы помогают России
Россия начала работы по "восстановлению" города, ведь это важная составляющая пропаганды Кремля. Есть много свидетельств о том, что участие в так называемом восстановлении города принимают именно немецкие компании.
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Большой город был полностью превращен в руины. Когда на разрушенных зданиях Мариуполя был поднят российский флаг, началась работа над "новым" Мариуполем. Российский город с русскими жителями, построенный по приказу Кремля. По всему городу видны строительные площадки, жилые блоки, возводимые с нуля,
– пишет издание Tagesschau.
В частности, корпорация Knauf, дочерняя компания которой все еще работает в России. Компания убеждает, что работает только в пределах России, однако в Мариуполе оккупанты используют строительные материалы этой компании. Фирма поставляет их по заказу Минобороны России.
Главным владельцем компании является российский бизнесмен Виктор Бударин, который также поставляет продукцию своей российской фирмы через WKB Systems. Ни Бударин, ни компания пока не находятся под международными санкциями.