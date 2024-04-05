Реакция немецкого правительства

Представитель Министерства иностранных дел заявил, что так называемое "восстановление" только служит российской пропаганде.

Что предшествовало Немецкие компании помогают России в оккупированном Мариуполе

Каждая компания, которая принимает в этом участие, должна спросить себя, какую услугу она предоставляет,

– подчеркнул он.

Также пресс-секретарь Министерства экономики добавила, что таможенная служба и прокуратура должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции.

Какие компании участвуют в "восстановлении" Мариуполя

Согласно журналистскому расследованию помогают россиянам восстанавливать то, что сами уничтожили, немецкая корпорация Knauf и WKB Systems.

Дочерняя компания Knauf в России убеждает, что якобы работает только на территории страны-агрессора, однако строительные материалы используются в стройках во временно оккупированном Мариуполе. Известно, что немецкая корпорация поставляет их на заказ Минобороны России.

Другая компания специализируется на изготовлении оборудования для производства газобетона. Также журналисты выяснили, что главный владелец российский бизнесмен Виктор Бударин, который поставляет продукцию своей российской фирмы через WKB Systems.