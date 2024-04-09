Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне уже на финальной стадии строительства железной дороги. Вместе с тем немецкие компании помогают россиянам в строительстве в оккупированном Мариуполе, на что уже отреагировали в немецком правительстве.

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Тестовый прогон поезда

Андрющенко отметил, что уже в конце мая железная дорога может заработать на полную. Следует понимать, что это не строительство с нуля нового полотна, это кое-где восстановление путей, которые соединяли Мариуполь с Москвой. Самой большой проблемой там были мосты, но и их россиянам удалось уже практически решить.

Некоторое оборудование было недавно повреждено мариупольским движением сопротивления, поэтому это немного замедлило строительство, но не настолько, чтобы не увидеть поезда этой весной. Россияне одновременно с этим возобновили навигацию в Азовском море и использование мариупольского порта,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что пустой поезд уже совершил тестовый прогон в порт. Затем он остановился на станции Мариуполь-Сортировочная, что фактически на территории Комбината Ильича. Завершение строительства железной дороги и использование порта – очень угрожающие.

Военная логистика

По словам советника городского головы Мариуполя, новая железная дорога значительно упростит логистику оккупантов на фронт. По подсчетам, один поезд может заменить 3 недели логистики нынешней, когда россияне поездом привозят боеприпасы в Ростов, и оттуда отправляют их грузовиками на фронт.

"Тогда логистическим хабом будет уже не Ростов, а Мариуполь или Волноваха – а это минус 300 километров. Это значительная экономия и очень угрожающая вещь. Сразу же есть возможность использования непосредственно порта для тех же вещей, потому что суда и гражданская флотилия у них есть", – отметил Андрющенко.

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