Время от времени в южных регионах раздаются взрывы. А буквально вчера, 26 марта, анонсировали новые сюрпризы для оккупантов.

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Что известно об одновременных взрывах в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко использовал красивые метафоры.

В одно и то же время взрывы прогремели в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Оккупанты заявили, что отработала ПВО. А мы ставим свечку Святой Бавовне и начинаем искать последствия. Хорошо,

– потроллил он оккупантов.

Канал "Мариуполь.Сопротивление" написал, что взрыв, вероятно, прозвучал в Центральном районе города.

Руководительница Бердянской ГВА Виктория Галицына указала, что взрыв в Бердянске слышали "по всей нагорной части города".

В Мелитополе оккупанты призвали пройти в укрытие и, конечно же, заявили о работе ПВО. А украинские партизаны написали, что ПВО оккупантов в шоке.

Немного о ситуации в оккупации

Для понимания того, что происходит в оккупированных украинских городах, приведем фото. Захватчики делают все, чтобы люди видели фамилию Путина даже тогда, когда идут за хлебом и молоком.

Улицы Мелитополя, март 2024 года / Фото "Злая мавка"

Российские добровольцы даже предлагали Путину обменять Мелитополь на Белгород.

А в Бердянске больше российских военных, чем местных.

В то же время расстояние между этими важными городами совсем небольшое – менее 200 километров. Поэтому часто взрывы раздаются именно в этом квадрате.

Расстояние между Мелитополем и Мариуполем / Карта Deep State

Накануне движение сопротивления обнаружило важное расположение оккупантов

26 марта в эфире 24 Канала Петр Андрющенко сообщил: партизаны нашли, где базируются подразделения, которые обеспечивают российскую логистику.

В тот же день в своем телеграм-канале он выложил большой пост о ситуации.

Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхозпредприятия. Именно здесь размещаются инженерные подразделения и подразделения, отвечающие за военную логистику "на ноль". Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались",

– рассказал он.