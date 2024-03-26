Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, ближайшее время также можно ждать новый "хлопок".

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"Там уже "забавовнило" частично. Недаром мы намекали, что там уже того скопления нет. Еще есть несколько мест, которые мы не можем показывать, демонстрировать, но о них знают наши ВСУ. Там точно в ближайшее время "забавовнит", – сказал чиновник.

Дальше будет интереснее

Петр Андрющенко отметил, что это была обширная операция, к которой приобщались различные партизаны. В частности, говорится о "Атеш", "Мариуполь. Сопротивление".

Но из-за этих перемещений, на которые россияне уже прекратили так сильно обращать внимание, нашли, где базируются подразделения, которые обеспечивают российскую логистику. Там, где они базировались, немного уменьшилось техники. Поэтому дальше будет интереснее,

– подчеркнул он.

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