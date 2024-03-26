Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, ближайшее время также можно ждать новый "хлопок".
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"Там уже "забавовнило" частично. Недаром мы намекали, что там уже того скопления нет. Еще есть несколько мест, которые мы не можем показывать, демонстрировать, но о них знают наши ВСУ. Там точно в ближайшее время "забавовнит", – сказал чиновник.
Дальше будет интереснее
Петр Андрющенко отметил, что это была обширная операция, к которой приобщались различные партизаны. В частности, говорится о "Атеш", "Мариуполь. Сопротивление".
Но из-за этих перемещений, на которые россияне уже прекратили так сильно обращать внимание, нашли, где базируются подразделения, которые обеспечивают российскую логистику. Там, где они базировались, немного уменьшилось техники. Поэтому дальше будет интереснее,
– подчеркнул он.
Последние новости Мариуполя
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 23 марта во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар вблизи военной базы оккупантов. Огонь вспыхнул на проспекте Металлургов. По его словам, место пожара – в опасной близости от военной базы россиян.
- Был прилет в районе поселков Водяное, Заря в месте базирования россиян. Есть информация, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования, к сожалению, не произошло. Однако была повреждена российская техника. 7 оккупантов погибло, часть получила ранения.
- Андрющенко считает, что то, что "упало" в Мариуполе, было нацелено на территорию России украинскими спецслужбами. Вероятнее всего, целью были Таганрог и Ростов-на-Дону. Основные атаки нацелены на НПЗ, места хранения топлива и аэродромы.
- В Мариуполе 24 марта прогремели мощные взрывы. Россияне пишут о "работе противовоздушной обороны" в городе. Но, по словам Петра Андрющенко, все украинцы в курсе, как именно "работает" ПВО оккупантов.