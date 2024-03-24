Об огненном инциденте сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, место пожара – в опасной близости от военной базы россиян.
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Российские военные вновь подожгли камыш в месте базирования в районе моста через Кальчик по проспекту Металлургов. Или не военные подожгли базу,
– говорится в заметке Андрющенко.
Пожар вблизи военной базы оккупантов – видео
Российские пропагандисты срочно начали оправдываться и продвигать версию, что в Мариуполе горит поле. Однако Петр Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.
Что сейчас происходит в оккупированном Мариуполе
- Оккупанты заявляют, что в Мариуполе якобы проживает 280 тысяч местного населения и еще примерно 100 тысяч россиян. Однако, как отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, на самом деле цифры значительно меньше.
- Российские оккупанты в Мариуполе незаконно присваивают квартиры украинцев, которые находятся в эвакуации, планируя продавать их. Как рассказал Андрющенко, захватчики поощряют россиян покупать квартиры в городе.
- Временно оккупированный Мариуполь еще с прошлого года активно начали заселять мигрантами из Центральной Азии. Сейчас же началась вторая волна – мигрантов замещают самими же россиянами. Их в Мариуполе привлекают низкие цены на жилье и выгодное ипотечное кредитование. При этом гуманитарная ситуация в городе – до сих пор ужасная.
- По Мариуполю обычно проезжает много военной техники противника, которая затем направляется на различные участки фронта. В то же время там заметили технику с новыми отметками. Андрющенко предположил, куда она движется.