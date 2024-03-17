Хотя оккупанты заявляют, что в городе якобы проживают 280 тысяч мариупольцев и еще примерно 100 тысяч россиян. Однако, как рассказал 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, цифры в разы меньше.

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Какое количество населения в Мариуполе

Петр Андрющенко в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором местная блогерша жаловалась на безлюдные улочки Мариуполя вечером. Девушка шла от Драмтеатра к площади Свободы, на своем пути не встретила ни одного человека. В окнах многоэтажек свет виднелся только из нескольких квартир.

На самом деле мариупольцев в городе осталось 80 тысяч, не больше. Тенденция на уменьшение никуда не исчезла. Россиян очень "тригерит", когда мы говорим, что в Мариуполе нет людей,

– подчеркнул Андрющенко.

Чтобы оправдать свою ложь, оккупанты начинают рассказывать, что будто люди ночью спят, поэтому в домах не горит свет. Однако на тот момент на часах было 19 часов вечера. В других городах люди в это время возвращаются домой, готовят еду или занимаются какими-то другими делами. И только в Мариуполе "тихий час".

Местная блогерша жалуется на отсутствие людей в Мариуполе: смотреть видео

Несмотря на это, оккупанты продолжают утверждать, что в город вернулись более 280 тысяч мариупольцев. Однако, по словам советника мэра Мариуполя, такое количество людей негде разместить, учитывая то, что многие здания демонтированы и повреждены, а новых домов россияне почти не построили.

Еще примерно 15 – 20 тысяч российских военных живут на территории комбината Ильича, не в самом городе. Пусть еще 60 тысяч гражданского населения живет в Мариуполе. То есть всего 140 тысяч гражданских в городе,

– отметил Андрющенко.

Об обещаниях врага

Российские власти обещали построить новые дома в Мариуполе для переселенных россиян. Однако, даже сами оккупанты шутят, что ситуация в городе, как в советском мультике "Чиполлино", где человеку построили "будку", и потом ее отобрали.

Андрющенко рассказал, что россияне не восстанавливают частный сектор, там одни руины. Многоэтажки возводят только на центральных улицах, чтобы замылить глаза. Оккупанты красят фасады домов, внутри снимают штукатурку и пол. Затем жилье в таком состоянии переходит в государственную собственность России и будет выдаваться российскому населению.

Хотя, я понимаю, почему россияне рассказывают о 280 тысячах людей – им нужны деньги. Потому что финансирование они получают под количество людей, которые как будто есть в Мариуполе. Даже бюллетени им привозят с расчетом на такое количество, как это было в сентябре на местных "выборах",

– отметил Петр Андрющенко.

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