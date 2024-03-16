Ранее в Мариуполе не фиксировали подразделений с такими пометками. Предполагают, что колонны двигались в сторону Бердянска. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Техника с новой маркировкой

На днях в Мариуполе зафиксировали колонну из девяти грузовиков, большинство которых была маркирована новой отметкой – двумя прямоугольниками. Российская техника двигалась через центр Мариуполя в сторону Бердянска.

Учитывая то, что мы сейчас видим определенные движения, активизацию на Угледарском и Запорожском направлении, на это стоит обратить внимание,

– отметил Петр Андрющенко.

Военная техника в Мариуполе и районе с подобной маркировкой не базируется, поэтому сейчас выясняют, есть ли такая техника на территории Бердянского или Приморского районов.

"Мы знаем, что (отметки – 24 Канал) "Z" и "V" – это "Шторм Z" или "Шторм V". Те, которые мы видели, являются точно новыми подразделениями, что формируют на территории России и перебрасывают на различные участки фронта", – отметил Андрющенко.

Ранее в Мариуполе фиксировали технику с пометкой треугольник в треугольнике. Благодаря движению "Атеш" удалось позже выяснить, что это были подразделения ФСБ, которые сформировали в Крыму, а перебрасывали их через Мариуполь на север Донецкой области.

Мы знаем, что основные силы, которые проезжают через Мариуполь, останавливаются в Розовском районе Запорожской области или движутся дальше в город Приморск, где и "исчезают". То есть дальше они едут в Токмак, Мелитополь, в сторону Орехова. Остальную часть сил накапливают через Крым,

– объяснил Андрющенко.

Вероятно, в ближайшие недели удастся выяснить, куда именно ехала военная техника россиян с новыми отметками.

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