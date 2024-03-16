Ранее в Мариуполе не фиксировали подразделений с такими пометками. Предполагают, что колонны двигались в сторону Бердянска. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Техника с новой маркировкой
На днях в Мариуполе зафиксировали колонну из девяти грузовиков, большинство которых была маркирована новой отметкой – двумя прямоугольниками. Российская техника двигалась через центр Мариуполя в сторону Бердянска.
Учитывая то, что мы сейчас видим определенные движения, активизацию на Угледарском и Запорожском направлении, на это стоит обратить внимание,
– отметил Петр Андрющенко.
Военная техника в Мариуполе и районе с подобной маркировкой не базируется, поэтому сейчас выясняют, есть ли такая техника на территории Бердянского или Приморского районов.
"Мы знаем, что (отметки – 24 Канал) "Z" и "V" – это "Шторм Z" или "Шторм V". Те, которые мы видели, являются точно новыми подразделениями, что формируют на территории России и перебрасывают на различные участки фронта", – отметил Андрющенко.
Ранее в Мариуполе фиксировали технику с пометкой треугольник в треугольнике. Благодаря движению "Атеш" удалось позже выяснить, что это были подразделения ФСБ, которые сформировали в Крыму, а перебрасывали их через Мариуполь на север Донецкой области.
Мы знаем, что основные силы, которые проезжают через Мариуполь, останавливаются в Розовском районе Запорожской области или движутся дальше в город Приморск, где и "исчезают". То есть дальше они едут в Токмак, Мелитополь, в сторону Орехова. Остальную часть сил накапливают через Крым,
– объяснил Андрющенко.
Вероятно, в ближайшие недели удастся выяснить, куда именно ехала военная техника россиян с новыми отметками.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Временно оккупированный Мариуполь еще с прошлого года активно начали заселять мигрантами из Центральной Азии. Сейчас же началась вторая волна – мигрантов замещают самими же россиянами. Их в Мариуполе привлекают низкие цены на жилье и выгодное ипотечное кредитование. При этом гуманитарная ситуация в городе – до сих пор ужасная.
- В Мариуполе также проводят так называемые президентские "выборы". К людям подходят на улицах коллаборационисты в сопровождении вооруженных военных и заставляют людей голосовать. Неважно, кого именно поймают на улице, ведь официальные списки избирателей не сформированы.
- Россияне также продолжают строительство железной дороги, которая соединит временно оккупированные территории с Ростовом-на-Дону. За последние несколько недель работу интенсифицировали. Есть предположение, что железную дорогу могут построить уже к лету этого года.