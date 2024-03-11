В издании отмечают, что большое количество бомб советского периода, которые несут до полутонны взрывчатки, были оснащены крыльями и системами наведения для полетов на большие расстояния с определенной точностью. Это, говорят обозреватели, позволяет самолетам России бить ими вне зоны досягаемости украинских систем ПВО.

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Россияне не жалеют управляемых авиабомб

В паре с крылатыми ракетами и артиллерией управляемые авиабомбы добавили врагу новую разрушительную огневую мощь на Востоке Украины. Это подтверждает захват руин Авдеевки, что стало первой большой "победой" России за почти год.

Обозреватели отмечают, что удары управляемыми авиабомбами позволили Москве найти несуразное, но эффективное решение в ответ на попытки Украины подавить российское превосходство в воздухе, которое враг имеет с первых дней полномасштабного вторжения. Да, у нас есть средства ПВО, а также истребители. Но использование управляемых авиабомб позволяет россиянам бить с больших расстояний, приберегая свои самолеты.

Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что эти бомбы, "к сожалению, имеют очень высокую разрушительную силу". Он добавил, что они "просто сносят, разрушая дома и фундаменты, которые могут быть использованы для оборонительных укреплений".

Между тем Украина тоже использует управляемые авиабомбы. В частности, американскую систему JDAM (Joint Direct Attack Munition). Она точнее российской. Впрочем, у нас таких ракет значительно меньше.

Именно управляемые авиабомбы дали россиянам преимущество в Авдеевке. С их помощью враг захватил руины города, уничтожив его еще больше. Обозреватели ссылаются на Максима Жорина из 3-й отдельной штурмовой бригады, который отмечал, что ежедневно падало по 60 – 80 авиабомб.

Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в яму после прилета только одной,

– отметил он.

Количество авиаударов существенно возросло

Директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка сообщил, что количество российских авиаударов по украинским позициям с середины декабря значительно возросло.

С начала нового года количество авиаударов России по всей линии фронта регулярно превышало 100 в день. За четыре дня до оккупации руин Авдеевки враг вообще выпустил почти 160, отметил Музыка.

Российские управляемые авиабомбы хорошо подходят для ведения боевых действий в городах, для нанесения ударов по таким местам, как Авдеевка, где вы более или менее знаете, в какой район вам следует целиться. И в какой-то момент вы можете разрушить здание, но вы фактически не можете контролировать, в какое именно здание вы попадете,

– отметил он.

Между тем российский военкор "Военный информатор" в своем телеграме отметил, что с 2 марта авиация России "значительно увеличила интенсивность применения авиационных бомб... по украинским позициям". Особенно это касается территории вокруг Авдеевки, "что буквально не позволяет ВСУ выжить и приводит к заметным потерям в живой силе и территории".

Военный аналитик Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков отметил, что эти боеприпасы становятся все большей проблемой для украинцев.

Как отмечают украинские чиновники, тяжелая железная конструкция бомб делает почти невозможным их сбивание. Ведь системы ПВО настроены на обнаружение ракет и снарядов, которые летят по четко определенной траектории, а не на противодействие авиационным бомбам.

Мы пытаемся противодействовать им теми ограниченными средствами, которые есть под рукой,

– сказал Белесков.

Украине нужны F-16 для противодействия

В то же время он назвал один из лучших способов "исправить ситуацию для Украины". Для этого нам необходимы F-16, на которых наши военные проходят обучение и которые могут появиться в Украине уже летом.

Он добавил, что F-16 "с последними модификациями" ракет класса "воздух – воздух" AIM-120 "могут увеличить риски" для российских самолетов, "когда они или будут выпускать (управляемые авиабомбы – 24 Канал), или будут возвращаться назад".

Между тем украинские силы ПВО сообщали, что сбили 15 российских военных самолетов. В частности говорится о 10 истребителях-бомбардировщиках Су-34, двух истребителях Су-35 и самолете раннего предупреждения и управления А-50. И это только за февраль 2024 года.

Западные аналитики считают, что реальные цифры сбитых самолетов могут несколько отличаться. В то же время в разведке Великобритании подтвердили, что нашим военным действительно удалось уничтожить самолет А-50, одну из самых ценных целей российского военно-воздушного флота. Эти воздушные суда оснащены современным радаром для предупреждения о приближающемся огне.

Институт по изучению войны в среду на прошлой неделе заявлял, что "российские самолеты, похоже, продолжают наносить относительно большое количество ударов управляемыми авиабомбами", несмотря на сообщения, что наши военные сбили российские воздушные суда.

Обозреватели института предполагают, что это "вероятно потому, что российское командование, возможно, решило, что положительный эффект от таких воздушных операций перевешивает потери, связанные с выполнением таких миссий".

В издании обратили внимание на то, что российские войска наращивают использование управляемых авиабомб на Харьковщине. Это во вторник на прошлой неделе заявлял глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в Купянске впервые сбросили управляемую авиабомбу с кассетными боеприпасами. И что 10 месяцев назад россияне крайне редко били управляемыми авиабомбами, а сейчас – это их приоритет.