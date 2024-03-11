О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 4 по 11 марта, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Продвижение россиян возле Авдеевки
Самой сложной ситуация остается к западу от Авдеевки. По сравнению с предыдущими неделями интенсивность продвижения врага снизилась, однако не снижается активность россиян на этом направлении.
Враг продолжает вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. В частности оккупанты для штурмов используют бронетехнику и продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами.
Несмотря на это нашим воинам удается удерживать значительную часть рубежей и не допускать продвижений врага. В целом военные, аналитики и международная пресса отмечают, что наступление россиян замедляется.
Однако оккупанты продолжают продвигаться в селе Орловка, в которое они прорвались ранее. О полной оккупации села речь не идет, однако большинство населенного пункта захватили россияне.
Также оккупантам удалось захватить части сел Бердычи и Тоненькое.
Ситуация на Авдеевском направлении в начале недели / Карта DeepStateMAP
Ситуация на Авдеевском направлении на конец недели / Карта DeepStateMAP
Но стоит отметить, что усилиям украинских воинов ситуацию на Авдеевском направлении удается стабилизировать.
Активизация россиян в районе Угледара
Ближе к концу прошлой недели россияне активизировали наступательные действия вблизи Угледара, а именно в направлении села Шевченко, что в 20 километрах от города. Результат вражеских штурмов пока точно неизвестен.
Ежедневно россияне проводят штурмовые действия для прорыва обороны. Однако Силы обороны прилагают все усилия, чтобы не допустить продвижений оккупантов.
Ситуация в районе села Шевченко в начале недели / Карта DeepStateMAP
Ситуация в районе села Шевченко в начале недели / Карта DeepStateMAP
Россияне пытаются штурмовать Работино
Не дает покоя россиянам и село Работино в Запорожской области. Оккупанты постоянно ведут штурмовые действия на этом направлении с использованием бронетехники и тактики "мертвого десанта", как ее называют наши бойцы. То есть на бронемашинах россияне врываются в село, десантируются и пытаются закрепиться, однако часто колонны удается уничтожать еще до их прорыва или же оккупантов ликвидируют непосредственно на местах.
Несмотря на это изменений на карте боевых действий в течение недели не зафиксировано.
Ситуация в районе Работино / Карта DeepStateMAP
Информационная тишина сверхважна
На прошлой неделе нашим Силам обороны удалось сдерживать противника почти на всех направлениях наступления и даже выбить россиян с позиций севернее Марьинки. Это стало возможным благодаря титаническим усилиям.
Ситуация в районе Марьинки по состоянию на начало недели / Карта DeepStateMAP
Ситуация в районе Марьинки по состоянию на начало недели / Карта DeepStateMAP
Стоит понимать, что отсутствие изменений на карте боевых действий не означает то, что на фронте ничего не происходит. Враг постоянно пытается идти в наступление и атакует с помощью разнообразного вооружения. Однако наши защитники и защитницы дают мощный отпор.
Еще один важный момент – мы должны всегда помогать армии и ни в коем случае не вредить Силам обороны. На днях командир 80-й ОДШБр в интервью "Украинской правде" заявил, что срыв информационной тишины помешал нашим воинам осенью 2022 года освободить город Кременная на Луганщине. Почему важно напомнить об этом сейчас?
- Прежде всего, информационная тишина чрезвычайно необходима в условиях боевых действий. С большой долей вероятности можно сказать, что изменения на карте боевых действий, о которых мы говорим в еженедельных обзорах, произошли гораздо раньше, однако именно на той или иной неделе о них стало известно. Для любого продвижения наших защитников необходимо время для закрепления результата.
- Во-вторых, во вражеских пабликах наблюдается активизация сообщений о ситуации на отдельных направлениях фронта, которую распространяют некоторые украинские каналы. Важно избегать распространения таких сообщений и ждать официальной информации от Генштаба ВСУ и других уполномоченных представителей военного командования по ситуации на тех или иных направлениях.