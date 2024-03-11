По наблюдениям российского военного блогера, новоприбывшие российские контрактники в Донецкой области сталкиваются с несоответствием своих ожиданий к реальному положению дел. Они прибывают, уверены в легкой победе, но не желают учиться воевать, надеясь на поддержку с воздуха и "победы" на основе пропаганды.

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В России проблемы с дронами

Вражеский блогер отмечает, что военные так называемой "ДНР" отдают предпочтение местным БПЛА вместо дронов "Судоплатов", которые отправляют из Кремля. Последние работают на частотах, известных украинским силам. Украина сумела вызвать сбои в работе дронов "Судоплатов" во время боев за промзону в Авдеевке.

Многие новоприбывшие не хотят учиться воевать, они считают, что Военно-космические силы России обеспечат воздушную поддержку, а заложники-рекруты победят украинские силы на основе утверждений российской государственной пропаганды,

– говорит Институт изучения войны, цитируя военкора.

Кроме того, российский блогер утверждает, что отдельные группы ПВО 114-й мотострелковой бригады (1-й АК так называемой "ДНР"), которые действуют на Авдеевском направлении, имеют серьезные проблемы с эффективностью использования дронов "Судоплатов" из-за их уязвимости к украинским системам РЭБ.

Обратите внимание! Институт изучения войны подтверждает, что российские военные сталкиваются с вызовами, связанными с неопытностью новобранцев и проблемами управления беспилотниками. В целом это существенно подрывает боевые возможности врага на Востоке Украины.

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