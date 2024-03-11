За спостереженнями російського військового блогера, новоприбулі російські контрактники на Донеччині стикаються з невідповідністю своїх очікувань до реального стану справ. Вони прибувають, впевнені у легкій перемозі, але не бажають навчатися воювати, сподіваючись на підтримку з повітря та "перемоги" на основі пропаганди.

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У Росії проблеми з дронами

Ворожий блогер зазначає, що військові так званої "ДНР" віддають перевагу місцевим БпЛА замість дронів "Судоплатов", які відправляють з Кремля. Останні працюють на частотах, відомих українським силам. Україна зуміла спричинити збої у роботі дронів "Судоплатов" під час боїв за промзону в Авдіївки.

Багато новоприбулих не хочуть вчитися воювати, вони вважають, що Військово-космічні сили Росії забезпечать повітряну підтримку, а заручники-рекрути переможуть українські сили на основі тверджень російської державної пропаганди,

– каже Інститут вивчення війни, цитуючи воєнкора.

Крім того, російський блогер стверджує, що окремі групи ППО 114-ї мотострілецької бригади (1-й АК так званої "ДНР"), які діють на Авдіївському напрямку, мають серйозні проблеми з ефективністю використання дронів "Судоплатов" через їх вразливість до українських систем РЕБ.

Зверніть увагу! Інститут вивчення війни підтверджує, що російські військові зіштовхуються з викликами, пов'язаними з недосвідченістю новобранців та проблемами управління безпілотниками. Загалом це суттєво підриває бойові можливості ворога на Сході України.

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