Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 4 по 11 березня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Реалії війни проти пропаганди: Росія має проблеми з дронами та новобранцями в районі Авдіївки

Просування росіян біля Авдіївки

Найскладнішою ситуація залишається на захід від Авдіївки. У порівнянні з попередніми тижнями інтенсивність просування ворога знизилася, проте не знижується активність росіян на цьому напрямку.

Ворог продовжує вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Зокрема окупанти для штурмів використовують бронетехніку та продовжують завдавати ударів керованими авіабомбами.

Попри це нашим воїнам вдається утримувати значну частину рубежів і не допускати просувань ворога. Загалом військові, аналітики та міжнародна преса відзначають, що наступ росіян сповільнюється.

Однак окупанти продовжують просуватися у селі Орлівка, у яке вони прорвалися раніше. Про повну окупацію села не йдеться, проте більшість населеного пункту захопили росіяни.

Також окупантам вдалося захопити частини сіл Бердичі та Тоненьке.



Ситуація на Авдіївському напрямку на початку тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Авдіївському напрямку на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Та варто відзначити, що зусиллям українських воїнів ситуацію на Авдіївському напрямку вдається стабілізувати.

Активізація росіян в районі Вугледара

Ближче до кінця минулого тижня росіяни активізували наступальні дії поблизу Вугледара, а саме у напрямку села Шевченко, що за 20 кілометрів від міста. Результат ворожих штурмів поки достеменно невідомий.

Щодня росіяни проводять штурмові дії для прориву оборони. Проте Сили оборони докладають усіх зусиль, аби не допустити просувань окупантів.



Ситуація в районі села Шевченко на початку тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація в районі села Шевченко на початку тижня / Карта DeepStateMAP

Росіяни намагаються штурмувати Роботине

Не дає спокою росіянам і село Роботине у Запорізькій області. Окупанти постійно ведуть штурмові дії на цьому напрямку з використанням бронетехніки та тактики "мертвого десанту", як її називають наші бійці. Тобто на бронемашинах росіяни вриваються у село, десантуються та намагаються закріпитися, однак часто колони вдається знищувати ще до їхнього прориву або ж окупантів ліквідують безпосередньо на місцях.

Попри це змін на карті бойових дій протягом тижня не зафіксовано.



Ситуація в районі Роботиного / Карта DeepStateMAP

Інформаційна тиша надважлива

Минулого тижня нашим Силам оборони вдалося стримувати противника майже на всіх напрямках наступу та навіть вибити росіян з позицій північніше Мар'їнки. Це стало можливим завдяки титанічним зусиллям.



Ситуація в районі Мар'їнки станом на початок тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація в районі Мар'їнки станом на початок тижня / Карта DeepStateMAP

Варто розуміти, що відсутність змін на карті бойових дій не означає те, що на фронті нічого не відбувається. Ворог постійно намагається іти у наступ та атакує за допомогою різноманітного озброєння. Проте наші захисники та захисниці дають потужну відсіч.

Ще один важливий момент – ми повинні завжди допомагати армії і в жодному випадку не шкодити Силам оборони. Днями командир 80-ї ОДШБр в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що зрив інформаційної тиші завадив нашим воїнам восени 2022 року звільнити місто Кремінна на Луганщині. Чому важливо нагадати про це зараз?

Найперше, інформаційна тиша надзвичайно необхідна в умовах бойових дій. З великою долею ймовірності можна сказати, що зміни на карті бойових дій, про які ми говоримо в щотижневих оглядах, відбулися набагато раніше, проте саме того чи іншого тижня про них стало відомо. Для будь-якого просування наших захисників необхідний час для закріплення результату.

По-друге, у ворожих пабліках спостерігається активізація повідомлень про ситуацію на окремих напрямках фронту, яку поширюють деякі українські канали. Важливо уникати поширення таких повідомлень і чекати на офіційну інформацію від Генштабу ЗСУ та інших уповноважених представників військового командування щодо ситуації на тих чи інших напрямках.

І по-третє, не потрібно шукати інформацію в ворожих пабліках та тягнути її в український інформаційний простір, аби розуміти, наскільки важко нашим воїнам боротися російськими загарбниками. Тому кожен із нас має робити максимум для наших захисників та захисниць. Саме для цього працює наш Фонд24 – тут ви завжди можете знайти актуальні збори на потреби наших захисників і захисниць. Переходьте за посиланням і долучайтеся.