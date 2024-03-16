Раніше у Маріуполі не фіксували підрозділів з такими позначками. Припускають, що колони рухалися у бік Бердянська. Детальніше про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Дивіться також Російська авіація повертається у війну з нищівними керованими бомбами, – WP
Техніка з новим маркуванням
Днями у Маріуполі зафіксували колону з дев’яти вантажівок, більшість яких була маркована новою позначкою – двома прямокутниками. Російська техніка рухалася через центр Маріуполя у бік Бердянська.
З огляду на те, що ми зараз бачимо певні рухи, активізацію на Вугледарському та Запорізькому напрямку, на це варто звернути увагу,
– наголосив Петро Андрющенко.
Військова техніка в Маріуполі та районі з подібним маркуванням не базується, тому наразі з'ясовують, чи є така техніка на території Бердянського або Приморського районів.
"Ми знаємо, що (позначки – 24 Канал) "Z" та "V" – це "Шторм Z" чи "Шторм V". Ті, які ми бачили, є точно новими підрозділами, які формують на території Росії та перекидають на різні ділянки фронту", – зауважив Андрющенко.
Раніше у Маріуполі фіксували техніку з позначкою трикутник у трикутнику. Завдяки руху "Атеш" вдалося пізніше з'ясувати, що це були підрозділи ФСБ, які сформували у Криму, а перекидали їх через Маріуполь на північ Донецької області.
Ми знаємо, що основні сили, які проїжджають через Маріуполь, зупиняються у Розівському районі Запорізької області або ж рухаються далі до міста Приморськ, де й "зникають". Тобто далі вони їдуть до Токмака, Мелітополя, в бік Оріхова. Іншу частину сил накопичують через Крим,
– пояснив Андрющенко.
Ймовірно, у найближчі тижні вдасться з'ясувати, куди саме їхала військова техніка росіян із новими позначками.
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- Тимчасово окупований Маріуполь ще з минулого року активно почали заселяти мігрантами з Центральної Азії. Зараз же почалася друга хвиля – мігрантів заміщують самими ж росіянами. Їх у Маріуполі приваблюють низькі ціни на житло та вигідне іпотечне кредитування. При цьому гуманітарна ситуація у місті – досі жахлива.
- У Маріуполі також проводять так звані президентські "вибори". До людей підходять на вулицях колаборанти у супроводі озброєних військових та змушують людей голосувати. Байдуже, кого саме спіймають на вулиці, адже офіційні списки виборців не сформовані.
- Росіяни також продовжують будівництво залізниці, яка з'єднає тимчасово окуповані території з Ростовом-на-Дону. За останні кілька тижнів роботу інтенсифікували. Є припущення, що залізницю можуть збудувати уже до літа цього року.