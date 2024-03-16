Раніше у Маріуполі не фіксували підрозділів з такими позначками. Припускають, що колони рухалися у бік Бердянська. Детальніше про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Техніка з новим маркуванням

Днями у Маріуполі зафіксували колону з дев’яти вантажівок, більшість яких була маркована новою позначкою – двома прямокутниками. Російська техніка рухалася через центр Маріуполя у бік Бердянська.

З огляду на те, що ми зараз бачимо певні рухи, активізацію на Вугледарському та Запорізькому напрямку, на це варто звернути увагу,

– наголосив Петро Андрющенко.

Військова техніка в Маріуполі та районі з подібним маркуванням не базується, тому наразі з'ясовують, чи є така техніка на території Бердянського або Приморського районів.

"Ми знаємо, що (позначки – 24 Канал) "Z" та "V" – це "Шторм Z" чи "Шторм V". Ті, які ми бачили, є точно новими підрозділами, які формують на території Росії та перекидають на різні ділянки фронту", – зауважив Андрющенко.

Раніше у Маріуполі фіксували техніку з позначкою трикутник у трикутнику. Завдяки руху "Атеш" вдалося пізніше з'ясувати, що це були підрозділи ФСБ, які сформували у Криму, а перекидали їх через Маріуполь на північ Донецької області.

Ми знаємо, що основні сили, які проїжджають через Маріуполь, зупиняються у Розівському районі Запорізької області або ж рухаються далі до міста Приморськ, де й "зникають". Тобто далі вони їдуть до Токмака, Мелітополя, в бік Оріхова. Іншу частину сил накопичують через Крим,

– пояснив Андрющенко.

Ймовірно, у найближчі тижні вдасться з'ясувати, куди саме їхала військова техніка росіян із новими позначками.

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