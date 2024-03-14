Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Навіть розбиті помешкання росіяни так-сяк ремонтують і готують до продажу.

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Хто купує квартири у Маріуполі

Окупанти заохочують росіян купувати квартири у Маріуполі. Уся їхня кампанія розрахована на внутрішнього російського споживача.

"Все підігрівається чутками, мовляв, ось-ось має стартувати програма іпотечного кредитування на вторинний ринок. Ми очікували звернення Путіна до народу, але він обійшов тему окупованих територій узагалі. Тому Пушилін носиться з цією ідеєю, поширює її на локальному рівні на території Росії. Все це підігріває попит і створюється штучний ринок житла", – пояснив процес посадовець.

В першу чергу стимулюють тих, хто готовий переїхати на окуповані території, придбати там житло і сплачувати ту саму іпотеку. Наразі росіяни розпочали другу хвилю – вони заміщують попередньо завезених мігрантів нацменшин на безпосередньо російське населення.

"Гуманітарна ситуація кращою не стає. Ціни вищі, ніж на території Росії, вони зростають на їжу, пальне і загалом усе. Скрізь черги, бо якщо хочеш щось отримати, треба день чекати. Загалом це українські пенсіонери, які залишилися на території – у них проблеми з нарахуванням пенсії, як наслідок росіяни виставляють їм незрозумілі рахунки на комунальні послуги", – додав Андрющенко.

Медична система в повному колапсі. Особливо від цього страждають діти. Якщо до війни їх на лікування привозили в Маріуполь, то зараз везуть у села чи інші міста.

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