Зазначимо, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагородили Оскаром у категорії "Найкращий документальний фільм". Журналістам на прикладі історій жителів міста вдалося показати жахливі злочини Росії проти цивільних – донести до Заходу правду.

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Історія Івана

Російська ракета 10 березня 2022 року влучила у в пожежну частину Маріуполя, де працював Максим. У той день чоловік був всередині разом з дружиною Майєю та 15-річним сином Іваном. Всі вони опинилися під завалами.

Найтяжче було саме Івану, адже його ноги притисло плитою. Саме кадри порядку хлопця потрапили фільм "20 днів у Маріуполі". Зазначається, що рятувальна операція тривала протягом кількох годин, поки довкола гриміли вибухи. Батько Івана весь час був поруч і тримав його за руку. Разом вони планували, як будуть їздити на велосипеді.

Іван потрапив під завали після атаки Росії / фото з фільму "20 днів у Маріуполі"

Після того, як Івана вдалося витягнути, його направили до місцевої лікарні. Згодом його відвезли до Дніпра.

Пацієнт був "важкий". Ми зробили все, що могли, та організували евакуацію за кордон. Все це дозволило уникнути ампутації,

– розповів очільник Регіонального медичного центру родинного здоров'я Олексій Власов.

Наразі Іван лікується у Сполучених Штатах. А історія того дня стала частиною оскароносного "20 днів у Маріуполі", який приніс першу нагороду Україні.

Що відомо про фільм