Зазначимо, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагородили Оскаром у категорії "Найкращий документальний фільм". Журналістам на прикладі історій жителів міста вдалося показати жахливі злочини Росії проти цивільних – донести до Заходу правду.
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Історія Івана
Російська ракета 10 березня 2022 року влучила у в пожежну частину Маріуполя, де працював Максим. У той день чоловік був всередині разом з дружиною Майєю та 15-річним сином Іваном. Всі вони опинилися під завалами.
Найтяжче було саме Івану, адже його ноги притисло плитою. Саме кадри порядку хлопця потрапили фільм "20 днів у Маріуполі". Зазначається, що рятувальна операція тривала протягом кількох годин, поки довкола гриміли вибухи. Батько Івана весь час був поруч і тримав його за руку. Разом вони планували, як будуть їздити на велосипеді.
Іван потрапив під завали після атаки Росії / фото з фільму "20 днів у Маріуполі"
Після того, як Івана вдалося витягнути, його направили до місцевої лікарні. Згодом його відвезли до Дніпра.
Пацієнт був "важкий". Ми зробили все, що могли, та організували евакуацію за кордон. Все це дозволило уникнути ампутації,
– розповів очільник Регіонального медичного центру родинного здоров'я Олексій Власов.
Наразі Іван лікується у Сполучених Штатах. А історія того дня стала частиною оскароносного "20 днів у Маріуполі", який приніс першу нагороду Україні.
Що відомо про фільм
- Фільм "20 днів у Маріуполі" створили український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були єдиними журналістами, що залишилися у місті після облоги міста. Протягом 20 днів вони документували, що відбувалося у Маріуполі.
- На церемонії Оскар-2024 році стрічка виборола перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм". Під час церемонії режисер Мстислав Чернов виступив перед присутніми. Він зазначив, що він, мабуть, буде першим і єдиним автором кінокартини, який хотів би, аби його фільму не існувало, однак відчуває відповідальність за те, яким буде майбутнє.
- Наразі фільм "20 днів у Маріуполі" доступний на декількох стрімінгових платформах – на сайті Microsoft, Amazon; Apple TV та Google Play Movies. Окрім цього фільм є в прокаті кінотеатру "Жовтень", що в Києві.