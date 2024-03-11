Отметим, что фильм “20 дней в Мариуполе” был награжден Оскаром в категории "Лучший документальный фильм". Журналистам на примере историй жителей города удалось показать ужасные преступления России против гражданских – донести до Запада правду.

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История Ивана

Российская ракета 10 марта 2022 года попала в в пожарную часть Мариуполя, где работал Максим. В тот день мужчина был внутри вместе с женой Майей и 15-летним сыном Иваном. Все они оказались под завалами.

Тяжелее всего было именно Ивану, ведь его ноги прижало плитой. Именно кадры порядка парня попали фильм "20 дней в Мариуполе". Отмечается, что спасательная операция продолжалась в течение нескольких часов, пока вокруг гремели взрывы. Отец Ивана все время был рядом и держал его за руку. Вместе они планировали, как будут ездить на велосипеде.

Иван попал под завалы после атаки России / фото из фильма "20 дней в Мариуполе"

После того, как Ивана удалось вытащить, его направили в местную больницу. Впоследствии его отвезли в Днепр.

Пациент был "тяжелый". Мы сделали все, что могли, и организовали эвакуацию за границу. Все это позволило избежать ампутации,

– рассказал глава Регионального медицинского центра семейного здоровья Алексей Власов.

Сейчас Иван лечится в Соединенных Штатах. А история того дня стала частью оскароносного "20 дней в Мариуполе", который принес первую награду Украине.

Что известно о фильме