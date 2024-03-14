Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Даже разбитые помещения россияне худо-бедно ремонтируют и готовят к продаже.

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Кто покупает квартиры в Мариуполе

Оккупанты поощряют россиян покупать квартиры в Мариуполе. Вся их кампания рассчитана на внутреннего российского потребителя.

"Все подогревается слухами, мол, вот-вот должна стартовать программа ипотечного кредитования на вторичный рынок. Мы ожидали обращения Путина к народу, но он обошел тему оккупированных территорий вообще. Поэтому Пушилин носится с этой идеей, распространяет ее на локальном уровне на территории России. Все это подогревает спрос и создается искусственный рынок жилья", – объяснил процесс чиновник.

В первую очередь стимулируют тех, кто готов переехать на оккупированные территории, приобрести там жилье и платить ту же ипотеку. Сейчас россияне начали вторую волну – они замещают предварительно завезенных мигрантов нацменьшинств на непосредственно российское население.

"Гуманитарная ситуация лучше не становится. Цены выше, чем на территории России, они растут на еду, топливо и вообще все. Везде очереди, потому что если хочешь что-то получить, надо день ждать. В общем это украинские пенсионеры, которые остались на территории – у них проблемы с начислением пенсии, как следствие россияне выставляют им непонятные счета на коммунальные услуги", – добавил Андрющенко.

Медицинская система в полном коллапсе. Особенно от этого страдают дети. Если до войны их на лечение привозили в Мариуполь, то сейчас везут в села или другие города.

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