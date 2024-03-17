Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что всем понятно, что результаты "выборов" известны заранее. Поэтому местное население терроризируют не настолько сильно, как во время псевдореферендума.
К теме "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам
Как проходят выборы в Мариуполе
Явка на псевдовыборах неизвестна, а всем очевидно, кто станет "победителем". Именно поэтому нет тотальной погони за избирателями. Людей не заставляют идти на избирательные участки.
Однако в оккупированный город привезли отряды росгвардии, фсб, полицию. Все это создает существенные неудобства для местного населения. Оккупанты останавливают транспорт, проводят осмотры.
Кроме этого мы видим большое количество военных, которых завозят на участки "голосовать". В Мариуполе серьезная концентрация репрессивной машины. Горожанам мы советуем оставаться дома. Так можно избежать и выборов, и общения с российскими оккупантами,
– рассказал Петр Андрющенко.
Российские псевдовыборы: актуальные новости
- В России и на оккупированных территориях проводят "выборы" президента. Финальным днем "голосования" является 17 марта. В этот день в оккупированной Макеевке подняли украинский флаг. Партизаны заметили, что никакие фейковые выборы не отменяют того факта, что Донетчина – это Украина.
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что "выборы" проходят на фоне боевых действий, которые в частности происходят и на территории России. Он добавил, что результаты "голосования" известны заранее. Поэтому ожидать кардинальных изменений пока не стоит.
- Российские добровольцы, которые осуществляют рейд на территории России, записали обращение к Владимиру Путину. Они отметили, что в Белгороде продолжаются боевые действия, поэтому призвали главу Кремля выйти к ним на связь. Военные добавили, что "выборы" – это настоящий фарс, а от обстрелов и тревоги страдают мирные люди.