Над Макеевкой снова взвился украинский флаг. Активисты движения "Желтая Лента" утерли нос Кремлю и сепаратистам.

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Никакие фейковые выборы не изменят правды

Более месяца назад партизаны уже поднимали флаг Украины над оккупированным городом. Однако россияне увидели это и заменили его своей трехцветной тряпкой. Впрочем "флаг с курицей" провисело недолго.

В "честь" "выборов без выбора", которые проходят, в том числе и на оккупированной части Донбасса, активисты подняли новый флаг возле микрорайона "Солнечный". Он возвышается над дорогой, по которой каждый день проезжают тысячи оккупантов.

Никакие фейковые выборы и псевдореферендумы рашистов не изменят того, что Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево — это все Украина,

– говорится в сообщении партизан.

Заменили тряпку на флаг / Фото "Желтая лента

Ничто так не горит, как российский триколор: видео "Желтая лента"

Украинский флаг снова над Макеевкой: видео "Желтая лента"

Напомним, что Макеевка находится в оккупации с 2014 года.