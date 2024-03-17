Над Макеевкой снова взвился украинский флаг. Активисты движения "Желтая Лента" утерли нос Кремлю и сепаратистам.
Смотрите также После тяжелой болезни умер Геннадий Москаль
Никакие фейковые выборы не изменят правды
Более месяца назад партизаны уже поднимали флаг Украины над оккупированным городом. Однако россияне увидели это и заменили его своей трехцветной тряпкой. Впрочем "флаг с курицей" провисело недолго.
В "честь" "выборов без выбора", которые проходят, в том числе и на оккупированной части Донбасса, активисты подняли новый флаг возле микрорайона "Солнечный". Он возвышается над дорогой, по которой каждый день проезжают тысячи оккупантов.
Никакие фейковые выборы и псевдореферендумы рашистов не изменят того, что Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево — это все Украина,
– говорится в сообщении партизан.
Заменили тряпку на флаг / Фото "Желтая лента
Ничто так не горит, как российский триколор: видео "Желтая лента"
Украинский флаг снова над Макеевкой: видео "Желтая лента"
Напомним, что Макеевка находится в оккупации с 2014 года.