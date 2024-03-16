В Центре национального сопротивления рассказали, что украинские агенты устроили диверсию возле "избирательного участка" в Скадовске. Сообщается, что есть раненые оккупанты.
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Диверсия во время "выборов"
На временно оккупированных территориях 15 марта партизаны в очередной раз помешали проведению фейковых выборов президента России. Около 15:00 рядом с "избирательным участком" на центральной площади Скадовска прогремел взрыв. В этот момент там находились патрульные оккупационных сил – есть раненые.
В результате успешной диверсии движения сопротивления пятеро оккупантов отправились в госпиталь,
– сообщили в Центре сопротивления.
В связи с тем, что оккупационная администрация не способна обеспечить безопасность горожан, коллаборационисты отменили дальнейшее проведение "выборов" в Скадовске. Сейчас псевдоголосование возможно только по месту жительства.
В Центре сопротивления напомнили, что ни один из причастных к организации "выборов" не избежит ответственности.
Что известно о псевдовыборах
- Агенты движения "Атеш" сообщают, что фактом "выборов" на оккупированных территориях могут воспользоваться оккупанты. Партизаны предупреждают о подготовке диверсий россиянами в Донецке, Макеевке, Мелитополе и Токмаке. "Атеш" призывает избегать людных мест.
- Активисты движения "Желтая лента" также создали интерактивную карту с местами, которые следует избегать во время проведения так называемых "выборов". Ознакомиться с ней вы можете по ссылке.
- Агенты на оккупированных территориях сообщают, что явка на псевдоголосовании критически низкая. Поэтому оккупанты ходят по домам и заставляют голосовать. В Крыму, например, оккупанты хотели объявить рекорд по явке, однако статистические данные показывают низкую посещаемость. Все, что известно о выборах на оккупированных территориях – собрал 24 Канал.