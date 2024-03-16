У Центрі національного спротиву розповіли, що українські агенти влаштували диверсію біля "виборчої дільниці" у Скадовську. Повідомляється, що є поранені окупанти.
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Диверсія під час "виборів"
На тимчасово окупованих територіях 15 березня партизани вкотре перешкодили проведенню фейкових виборів президента Росії. Близько 15:00 поруч з "виборчою дільницею" на центральній площі Скадовська пролунав вибух. У цей момент там перебували патрульні окупаційних сил – є поранені.
Внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю, – повідомили у Центрі спротиву.
У зв'язку з тим, що окупаційна адміністрація не здатна забезпечити безпеку містян, колаборанти скасували подальше проведення "виборів" у Скадовську. Наразі псевдоголосування можливе лише за місцем проживання.
У Центрі спротиву нагадали, що жоден з причетних до організації "виборів" не уникне відповідальності.
Що відомо про псевдовибори
- Агенти руху "Атеш" повідомляють, що фактом "виборів" на окупованих територіях можуть скористатися окупанти. Партизани попереджають про підготовку диверсій росіянами у Донецьку, Макіївці, Мелітополі та Токмаку. "Атеш" закликає уникати людних місць.
- Активісти руху "Жовта стрічка" також створили інтерактивну карту з місцями, які варто уникати під час проведення так званих "виборів". Ознайомитися з нею ви можете за посиланням.
- Агенти на окупованих територіях повідомляють, що явка на псевдоголосуванні критично низька. Тому окупанти ходять по домівках та змушують голосувати. У Криму, наприклад, окупанти хотіли оголосити рекорд по явці, однак статистичні данні показують низьку відвідуваність. Все, що відомо про вибори на окупованих територіях – зібрав 24 Канал.