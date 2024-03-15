Партизанський рух "Атеш" попереджає, що росіяни можуть скористатися цим фактом для провокацій. Вони планують влаштувати у Донецьку низці інших місць теракти, щоб звинуватити у всьому ЗСУ.
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Загроза для українців
"Атеш" з посиланням на агента у лавах так званого "міністерства державної безпеки" повідомляють, що росіяни планують провокації у тимчасово окупованому Донецьку, а також у Макіївці.
Мешканці Донецька та Макіївки, будь ласка, нікуди не виходьте,
– закликають партизани.
Згодом "Атеш" додали, що окупанти планують здійснити теракти й у Мелітополі та Токмаку, що у Запорізькій області. Партизани закликають українців уникати великих скупчень людей.
Попередження про теракти
Раніше ще один рух спротиву – "Жовта стрічка", попередив українців в окупації про можливі провокації росіян під час виборів. Вони також закликали не йти на виборчі дільниці, адже 15 – 17 березня заплановані теракти. Там додали, що також не варто ігнорувати повітряні тривоги.
Активісти також створили карту з місцями, які варто уникати під час проведення виборів. Ознайомитися з нею ви можете за посиланням.
Окрім цього, 24 Канал оперативно повідомляє, що відбувається на так званих "виборах" на окупованих територіях у цьому матеріалі. Як повідомляє "Жовта стрічка", окупанти силоміць змушують до "голосування" на так званих "виборчих дільницях". Також практикується обхід по квартирах.