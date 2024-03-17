Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що всім зрозуміло, що результати "виборів" відомі заздалегідь. Через це місцеве населення тероризують не настільки сильно, як під час псевдореферендуму.
До теми "Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям
Як відбуваються вибори у Маріуполі
Явка на псевдовиборах невідома, а всім очевидно, хто стане "переможцем". Саме тому немає тотальної погоні за виборцями. Людей не змушують йти на виборчі дільниці.
Однак в окуповане місто привезли загони росгвардії, фсб, поліцію. Все це створює суттєві незручності для місцевого населення. Окупанти зупиняють транспорт, проводять огляди.
Крім цього ми бачимо велику кількість військових, яких завозять до дільниць "голосувати". У Маріуполі серйозна концентрація репресивної машини. Містянам ми радимо залишатися вдома. Так можна уникнути і виборів, і спілкування з російськими окупантами,
– розповів Петро Андрющенко.
Російські псевдовибори: актуальні новини
- У Росії та на окупованих територіях проводять "вибори" президента. Фінальним днем "голосування" є 17 березня. Цього дня в окупованій Макіївці підняли український прапор. Партизани зауважили, що жодні фейкові вибори не скасовують того факту, що Донеччина – це Україна.
- Очільник ГУР Кирило Буданов наголосив, що "вибори" проходять на тлі бойових дій, які зокрема відбуваються і на території Росії. Він додав, що результати "голосування" відомі заздалегідь. Тож очікувати на кардинальні зміни наразі не варто.
- Російські добровольці, які здійснюють рейд на території Росії, записали звернення до Владіміра Путіна. Вони наголосили, що у Бєлгороді тривають бойові дії, тому закликали очільника Кремля вийти до них на зв'язок. Військові додали, що "вибори" – це справжній фарс, а від обстрілів і тривоги страждають мирні люди.