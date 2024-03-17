Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що всім зрозуміло, що результати "виборів" відомі заздалегідь. Через це місцеве населення тероризують не настільки сильно, як під час псевдореферендуму.

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Як відбуваються вибори у Маріуполі

Явка на псевдовиборах невідома, а всім очевидно, хто стане "переможцем". Саме тому немає тотальної погоні за виборцями. Людей не змушують йти на виборчі дільниці.

Однак в окуповане місто привезли загони росгвардії, фсб, поліцію. Все це створює суттєві незручності для місцевого населення. Окупанти зупиняють транспорт, проводять огляди.

Крім цього ми бачимо велику кількість військових, яких завозять до дільниць "голосувати". У Маріуполі серйозна концентрація репресивної машини. Містянам ми радимо залишатися вдома. Так можна уникнути і виборів, і спілкування з російськими окупантами,

– розповів Петро Андрющенко.

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