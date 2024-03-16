Водночас голова ГУР Кирило Буданов наголошує, що псевдовибори в Росії відбуваються на тлі реальних бойових дій. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Вибори у Росії: політичний і воєнний аспект

Очільник Головного управління розвідки припускає, що очікувати зміни політичної ситуації в Росії після оголошення "результатів" цих псевдовиборів не варто. І так заздалегідь було відомо, який намалюють відсоток "головному кандидату".

З політичного погляду, я не думаю, що найближчим часом – саме найближчим часом – щось зміниться. У принципі, результати цих виборів були відомі заздалегідь.

Буданов згадав, що цими днями особливо гаряче у Бєлгороді та на територіях, що є його околицями. По місту завдають удари, неподалік – тривають реальні бойові дії, чути роботу артилерії та іншої техніки. І це вже ні для кого не є секретом, за словами генерал-лейтенанта.

Вочевидь, допоки триватиме вторгнення російських окупантів в Україну, доти у самій Росії буде неспокійно. Цього Буданов не каже прямо, однак це зрозуміло саме собою. Також керівник української розвідки вирішив "не підтверджувати й не спростувати" інформацію про можливий вплив ГУР на кіберінфраструктуру росіян.

Зверніть увагу! Як зазначає Буданов, російські пропагандисти викладають світлини з виборчих дільниць Бєлгорода, на яких показують можновладців, що "голосують". На кадрах видно, що урни й приміщення – порожні. Водночас явку малюють захмарну – на рівні понад 75%. "Це не те що нереально, це смішно уже", – коментує голова ГУР.

Додамо, що у Росії цими днями фіксують у різних регіонах не тільки технічні проблеми з голосуванням, але й небажання самих росіян брати участь у ньому. Власне, електронна система перестала працювати, а також відомо про інциденти, коли громадяни Росії виливали зеленку в скриньку з бюлетенями та навіть підпалювали її.

Офіційно закінчиться це так зване "голосування" у неділю, 17 березня. Прихильники загиблого опозиціонера Алєксєя Навального о 12:00 останнього дня голосування планують акцію, якою хочуть показати владі свою незгоду. Вони бажають прийти на виборчі дільниці та стояти, аби продемонструвати свою чисельність.