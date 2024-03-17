Хоча окупанти заявляють, що у місті начебто проживають 280 тисяч маріупольців та ще приблизно 100 тисяч росіян. Однак, як розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, цифри в рази менші.

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Яка кількість населення у Маріуполі

Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі опублікував відео, на якому місцева блогерка жалілася на безлюдні вулички Маріуполя ввечері. Дівчина йшла від Драмтеатру до площі Свободи, на своєму шляху не зустріла жодної людини. У вікнах багатоповерхівок світло виднілося лише з кількох квартир.

Насправді маріупольців у місті залишилося 80 тисяч, не більше. Тенденція на зменшення нікуди не зникла. Росіян дуже "тригерить", коли ми кажемо, що в Маріуполі немає людей,

– підкреслив Андрющенко.

Щоб виправдати свою брехню, окупанти починають розповідати, що буцім люди уночі сплять, тому в будинках не горить світло. Утім, на той момент на годиннику була 19 година вечора. У інших містах люди в цей час повертаються додому, готують їжу або займаються якимись іншими справами. І тільки у Маріуполі "тиха година".

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Попри це, окупанти продовжують стверджувати, що в місто повернулися понад 280 тисяч маріупольців. Проте, за словами радника мера Маріуполя, таку кількість людей немає де розмістити з огляду на те, що багато будівель демонтовано та пошкоджено, а нових осель росіяни майже не побудували.

Ще приблизно 15 – 20 тисяч російських військових мешкають на території комбінату Ілліча, не в самому місті. Нехай ще 60 тисяч цивільного населення живе у Маріуполі. Тобто загалом 140 тисяч цивільних у місті,

– наголосив Андрющенко.

Про обіцянки ворога

Російська влада обіцяла побудувати нові будинки у Маріуполі для переселених росіян. Однак, навіть самі окупанти жартують, що ситуація у місті, як в радянському мультику "Цибуліно", де людині побудували "будку", та потім її відібрали.

Андрющенко розповів, що росіяни не відбудовують приватний сектор, там одні руїни. Багатоповерхівки зводять лише на центральних вулицях, щоб замилити очі. Окупанти фарбують фасади будинків, всередині знімають тинькування та підлогу. Потім житло в такому стані переходить у державну власність Росії й буде видаватися російському населенню.

Хоча, я розумію, чому росіяни розповідають про 280 тисяч людей – їм треба гроші. Тому що фінансування вони отримують під кількість людей, які наче є у Маріуполі. Навіть бюлетені їм привозять з розрахунком на таку кількість, як це було у вересні на місцевих "виборах",

– зазначив Петро Андрющенко.

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