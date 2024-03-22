Проект российской железной дороги в Приазовье реален и россияне сейчас над ним активно работают. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Российская хитрость

Российская пропаганда постоянно освещает тему строительства так называемой "новой" ветки железной дороги. В Украине чиновники говорят, что якобы россияне не успеют ее построить.

Скепсис относительно этого проекта неуместен. Мол, россияне ничего не построят, ведь у них нет времени и ресурсов. Они врут, а мы ведемся на эту ложь,

– сказал Андрющенко.

В своем телеграм-канале советник городского головы Мариуполя опубликовал схему, на которой изобразил две железнодорожные ветки. Зеленая линия – это та, о строительстве которой россияне активно рассказывают, однако на самом деле там даже никакие работы не ведутся. Российские захватчики разве что расчистили небольшой участок от Новоазовска до Мариуполя.

Россияне всегда показывают железную дорогу, которая на карте изображена зеленой линией. Именно о ней наши говорят, что невозможно построить. Я с этим полностью согласен,

– отметил Андрющенко.

Также на схеме изображена красная линия, которую совсем скоро россияне могут начать эксплуатировать. На самом деле оккупанты не строят ничего нового, а просто эффективно используют то, что уже есть. В частности, есть большой участок железной дороги, которая существовала до 2014 года. Она соединяла Мариуполь с Москвой и Санкт-Петербургом.



Российская железная дорога в Приазовье / Фото: Петр Андрющенко

"Я постоянно об этом говорю, что доехать из Мариуполя в Москву было быстрее, чем доехать из Мариуполя в Киев", – отметил советник городского головы Мариуполя.

Что делают россияне

Сейчас оккупанты массово достраивают примерно 30% к украинской железной дороге. В частности, уже на стадии завершения возведения двух мостов. Если россияне доделают это, то дальше вступит железнодорожная ветка, которая схематично обозначена красным на карте.

Это украинская железная дорога, которая существует. Она соединяет между собой Мариуполь – Волноваху – Угледарский узел – Розовку – Бердянск – Токмак – Мелитополь. То есть, весь железнодорожный круг, который так нужно россиянам, будет замкнут,

– объяснил Андрющенко.

Он отметил, что россияне никогда в пабликах не говорят о красной линии. Публичная пропаганда Кремля отвлекает внимание и намеренно говорит о другой железной дороге.

Когда я слышу от наших должностных лиц, что это все бред, то вспоминаю, как год назад мы так же показывали оборонительные сооружения, которые россияне строили в Запорожской области, но не восприняли их серьезно,

– вспомнил представитель городского головы Мариуполя.

По его словам, если сейчас Силы обороны не придумают, как не дать достроить мосты, то в конце апреля – в первых декадах мая пойдут первые поезда из Ростова в Волноваху или Мариуполь. Это сразу означает почти минус 300 километров военной логистики.

"Думаю, что не стоит продолжать об угрозах включения в эту военную логистику порта Мариуполя и Бердянска. Мы искренне надеемся, что этого не произойдет, но недооценивать реальность угроз и тех вызовов, которые ставят систематически перед нами россиян, нельзя. Мне кажется, 2023 год уже доказал это", – подытожил Андрющенко.

Что известно о строительстве железной дороги