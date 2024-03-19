Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского районного совета Дмитрий Забавин, заметив, что российские захватчики построили карательную машину, которая сразу обнаруживает протестные настроения.

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Что придумали оккупанты в Мариуполе

Забавин отметил, что захватчики на оккупированных территориях очень удивлены уровнем протестных настроений и тем, что украинцы открыто говорят, если им что-то не нравится. В частности, многие мариупольцы выражают возмущение из-за разрухи в городе.

И оккупанты в Мариуполе были вынуждены создать псевдооппозиционные общественные организации, которые ходят по городу и что-то контролируют,

– сказал депутат райсовета.

По его словам, оккупанты якобы осуществляют контроль над качеством пищи, над ценами. Показывают это по телевидению и ругают местных чиновников за стихийные свалки, после чего их показательно убирают.

Мариупольцам стоит быть осторожными

Депутат Мариупольского райсовета заметил, что, поскольку уровень протеста достиг такого предела, когда местное население уже приходило под "администрации" с конкретными требованиями, оккупанты решили создать псевдооппозиционные организации.

Он отметил, что ни в коем случае не стоит присоединяться к таким движениям, потому что так захватчики пытаются выяснить, кто из людей имеет протестные настроения.

Одна из целей – это то, чтобы спустить, как говорится, пыль протеста, а вторая – выявить активное население, которое протестует,

– заявил Забавин.

По его словам, российские захватчики построили карательную машину, которая сразу обнаруживает протестные настроения. Они даже не гнушаются тем, чтобы осуществлять такую работу по школам с детьми.

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