Оккупантам даже не нужны данные украинцев, их могут насильно забирать во вражеское войско. Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, блогер Николай Осиченко, напомнив, как еще до большой войны россияне мобилизовали украинцев на ВОТ.

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В Госпогранслужбе сообщили о намерении российских оккупантов сразу после так называемых "выборов" мобилизовать до 300 тысяч украинских граждан на временно новых оккупированных территориях.

В частности, во время проведения голосования в Мариуполе россияне проводили "проверку учета" у мужчин. Работники военкоматов требовали украинцев обновить данные или предоставить их при условии отсутствия.

Если брать в качестве примера ту мобилизацию, которую они провели в 2022 году, перед полномасштабным вторжением, то им не нужны никакие данные о населении оккупированных территорий. Если они решат мобилизовать украинцев, то просто будут хватать мужчин на улицах. Тогда никто ни у кого ничего не спрашивал, их забирали и отправляли на штурм Мариуполя,

– отметил Николай Осиченко.

Вероятно, данные граждан россиянам нужны не для мобилизации, а потому, что у них просто нет никаких данных. Так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях проходили без сформированных списков избирателей. То есть любой человек с российским или украинским паспортом – мог прийти на избирательный участок и проголосовать.

"Это даже не шоу, а просто действо "для галочки", что там проходили "выборы". Я общался со многими мариупольцами, и никто из них не пошел на "выборы", потому что для них вполне понятно, что все уже давно подсчитали. Людей на видео (с участков, которые публиковали россияне – 24 Канал) почти не было", – заметил волонтер.

Интересно, что даже в так называемых "медийных" участках, куда приезжали депутаты госдумы, также было совсем мало людей. То есть оккупанты не смогли организовать даже "массовку". Зато российский ЦИК отчитался, что явка на территории так называемой "ДНР" – более 90%.

Обратите внимание! По данным россиян, в Мариуполе открыли 86 избирательных участков. Для сравнения, на последних выборах до полномасштабного вторжения в городе функционировало 225 участков. Разница очевидна. Это с учетом того, что в Мариуполь съехалось немало мигрантов из Центральной Азии, оккупационных военных и в конце концов и самих россиян.

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