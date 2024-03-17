Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что уже можно сделать первые выводы относительно прохождения так называемых выборов. Местные жители на оккупированных территориях не поддержали проведение псевдовыборов, они массово не приходят на так называемые избирательные участки.

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Это все, на что способны оккупанты

Россияне для того, чтобы "приобщить" жителей к голосованию на выборах, приходят к ним в дома, в квартиры, чтобы те отдали свой голос. Вместе с представителями так называемых избирательных комиссий приходят вооруженные оккупанты.

Была ситуация, когда захватчики пустили автобус, на котором сделали надпись "участок №1" и он ездил по городу. Как только они видели двух – трех людей на улице, останавливали автобус, загоняли в него людей и заставляли голосовать. Так они ездили в течение дня. Даже предположить трудно, что такое возможно,

– отметил он.

За время оккупации рабочих, которые трудятся на предприятиях, приводили голосовать на избирательные участки. Однако на этот раз, по словам директора Института стратегических исследований и безопасности, оккупанты решили не рисковать и установили избирательные урны непосредственно на предприятиях. Всех рабочих они прогнали голосовать и фиксировали это на камеры.

"Во время этих "выборов" нельзя увидеть фото или видео, на которых зафиксировано большое количество людей на избирательном участке. Оккупанты могут согнать только мизерное количество местных жителей. Также они могут взять комментарий только у маргинальных сторонников "русского мира". Это все, на что они способны", – объяснил Павел Лисянский.

Обратите внимание! Совет безопасности ООН по инициативе украинской делегации провел заседание 15 марта по поводу так называемых выборов, которые Россия организовала на оккупированных территориях. Во время собрания заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло назвала эти "выборы" "неприемлемыми", а также такими, что нарушают "принципы, суверенитет и территориальную целостность".

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