Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що вже можна зробити перші висновки щодо проходження так званих виборів. Місцеві жителі на окупованих територіях не підтримали проведення псевдовиборів, вони масово не приходять на так звані виборчі дільниці.
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Це все, на що здатні окупанти
Росіяни для того, щоб "долучити" жителів до голосування на виборах, приходять до них в будинки, у квартири, щоб ті віддали свій голос. Разом з представниками так званих виборчих комісій приходять озброєні окупанти.
Була ситуація, коли загарбники пустили автобус, на якому зробили напис "дільниця №1" і він їздив по місту. Як тільки вони бачили дві – три людини на вулиці, зупиняли автобус, заганяли в нього людей та змушували голосувати. Так вони їздили впродовж дня. Навіть припустити важко, що таке можливо,
– зазначив він.
За часи окупації робітників, що працюють на підприємствах, приводили голосувати на виборчі дільниці. Проте цього разу, за словами директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, окупанти вирішили не ризикувати та встановили виборчі скриньки безпосередньо на підприємствах. Усіх робітників вони прогнали голосувати та фіксували це на камери.
"Під час цих "виборів" не можна побачити фото або відео, на яких зафіксована велика кількість людей на виборчій дільниці. Окупанти можуть зігнати лише мізерну кількість місцевих мешканців. Також вони можуть взяти коментар лише у маргінальних прихильників "руского міра". Це все, на що вони здатні", – пояснив Павло Лисянський.
Як проходять псевдовибори президента в Росії
- Голосування на так званих виборах російського президента розпочалося 15 березня. Загалом воно триватиме три дні та закінчиться 17 березня.
- У перший день голосування на дільницях в різних регіонах відбувалось багато інцидентів, які ініціювали громадянин Росії, з метою зірвати вибори.
- Зокрема у Челябінській області чоловік намагався підпалити петарду на одній з дільниць, а в Когалимі в Ханти-Мансійському автономному окрузі жінка хотіла підпалити стаціонарну скриньку для голосування за допомогою пляшки із запальною сумішшю. Однак займанню швидко ліквідували. Обох "паліїв" було затримано. В інших регіонах також були спроби підпали на дільницях.
- Також було зафіксовано багато випадків, коли росіяни заливали урни для голосування зеленкою. Зокрема такі інциденти були у Москві, Карачаєво-Черкесії та Ростовській області.
- Крім того, кіберфахівці ГУР 16 березня зламали систему державних послуг Росії. Саме через неї відбувалось електронне голосування на так званих виборах. Українським спеціалістам вдалося обійти всі системи захисту. Наразі система не працює. Водночас продовжуються кібератаки на електронні сервіси провладної партії "Єдіная Росія".