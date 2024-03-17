Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що вже можна зробити перші висновки щодо проходження так званих виборів. Місцеві жителі на окупованих територіях не підтримали проведення псевдовиборів, вони масово не приходять на так звані виборчі дільниці.

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Це все, на що здатні окупанти

Росіяни для того, щоб "долучити" жителів до голосування на виборах, приходять до них в будинки, у квартири, щоб ті віддали свій голос. Разом з представниками так званих виборчих комісій приходять озброєні окупанти.

Була ситуація, коли загарбники пустили автобус, на якому зробили напис "дільниця №1" і він їздив по місту. Як тільки вони бачили дві – три людини на вулиці, зупиняли автобус, заганяли в нього людей та змушували голосувати. Так вони їздили впродовж дня. Навіть припустити важко, що таке можливо,

– зазначив він.

За часи окупації робітників, що працюють на підприємствах, приводили голосувати на виборчі дільниці. Проте цього разу, за словами директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, окупанти вирішили не ризикувати та встановили виборчі скриньки безпосередньо на підприємствах. Усіх робітників вони прогнали голосувати та фіксували це на камери.

"Під час цих "виборів" не можна побачити фото або відео, на яких зафіксована велика кількість людей на виборчій дільниці. Окупанти можуть зігнати лише мізерну кількість місцевих мешканців. Також вони можуть взяти коментар лише у маргінальних прихильників "руского міра". Це все, на що вони здатні", – пояснив Павло Лисянський.

Зверніть увагу! Рада безпеки ООН за ініціативою української делегації провела засідання 15 березня з приводу так званих виборів, які Росія організувала на окупованих територіях. Під час зібрання заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло назвала ці "вибори" "неприйнятними", а також такими, що порушують "принципи, суверенітет та територіальну цілісність".

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