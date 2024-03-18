Окупантам навіть не потрібні дані українців, їх можуть насильно забирати до ворожого війська. Про це 24 Каналу розповів волонтер, блогер Микола Осиченко, нагадавши, як ще до великої війни росіяни мобілізовували українців на ТОТ.

До теми Вибори без вибору: що відбувається на окупованих територіях, де змушують голосувати за Путіна

Росіянам вирішують все одним шляхом

У Держприкордонслужбі повідомили про намір російських окупантів одразу після так званих "виборів" мобілізувати до 300 тисяч українських громадян на тимчасово нових окупованих територіях.

Зокрема, під час проведення голосування у Маріуполі росіяни проводили "перевірку обліку" у чоловіків. Працівники військкоматів вимагали українців оновити дані або ж надати їх за умови відсутності.

Якщо брати за приклад ту мобілізацію, яку вони провели у 2022 році, перед повномасштабним вторгненням, то їм не потрібні ніякі дані про населення окупованих територій. Якщо вони вирішать мобілізовувати українців, то просто хапатимуть чоловіків на вулицях. Тоді ніхто ні в кого нічого не запитував, їх забирали та відправляли на штурм Маріуполя,

– наголосив Микола Осиченко.

Ймовірно, дані громадян росіянам потрібні не для мобілізації, а тому, що у них просто немає жодних даних. Так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях проходили без сформованих списків виборців. Тобто будь-яка людина з російським або ж українським паспортом – могла прийти на виборчу дільницю та проголосувати.

"Це навіть не шоу, а просто дійство "для галочки", що там проходили "вибори". Я спілкувався з багатьма маріупольцями і ніхто з них не пішов на "вибори", бо для них цілком зрозуміло, що все вже давно підрахували. Людей на відео (з дільниць, які публікували росіяни – 24 Канал) майже не було", – зауважив волонтер.

Цікаво, що навіть у так званих "медійних" дільницях, куди приїжджали депутати держдуми, також було геть мало людей. Тобто окупанти не спромоглися організувати навіть "масовку". Зате російська ЦВК відзвітувала, що явка на території так званої "ДНР" – понад 90%.

Зверніть увагу! За даними росіян, у Маріуполі відкрили 86 виборчих дільниць. Для порівняння, на останніх виборах до повномасштабного вторгнення у місті функціонувало 225 дільниць. Різниця очевидна. Це з урахуванням того, що у Маріуполь з'їхалося чимало мігрантів з Центральної Азії, окупаційних військових та зрештою й самих росіян.

Як минули "вибори" на ТОТ: деталі