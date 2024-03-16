Як повідомили у розвідці, на окупованих Херсонщині та Запоріжжі росіяни використовують різні методи, щоб змусити українців "голосувати" на псевдовиборах. Залякування, підкуп та тиск – як і на псевдореферендумах, основні інструменти які використовує ворог.

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Як на окупованих територіях примушують "голосувати"

Відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської області колаборанти у супроводі озброєних військових та ФСБ роблять обхід будинків. Під час них окупанти детально роз'яснюють українцям "за кого потрібно голосувати", а також дають зрозуміти, що відмова підтримувати Путіна буде свідчити про антиросійську позицію. Водночас колаборанти разом з військовими не приховують, що можуть намалювати Путіну й 200% підтримки, а результат "виборів" буде незмінним і вже давно відомий.

Разом з тим, окупанти бояться українців, які налаштовані нелояльно до російської влади, адже очікують, що вони можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні під час "виборів". Щоб хоч якось зменшити ризики для себе, ворог вкотре провів жорсткі фільтраційні заходи, зокрема – на окупованій Херсонщині. Як повідомили у розвідці, на початку березня окупанти затримували усіх "неблагонадійних" українців. Визначали їх за принципом наявності російського паспорта. Якщо ж такого не виявляли, то автоматично вважали його позицію антиросійською.

Окрім того, окупанти продовжують тиснути на місцеве населення.

Під тиском "виборчого" фарсу продовжують перебувати українські підприємці та освітяни на поневолених землях. Одним у разі відмови "підтримати" Путіна, окупанти погрожують позбавити права займатися підприємництвом. Інших – залякують звільненням. До пенсіонерів на ТОТ у кремлівських агентів інший "агітаційний підхід" – їх намагаються змусити "проголосувати" підкупом та обманом про "краще життя" і "соціальні виплати",

– додали у розвідці.

Втім, попри тиск та постійні репресії окупантів, українці на тимчасово окупованих територіях не беруть участь у псевдовиборах й чинять німий опір ворогу.

На Херсонщині влаштували диверсію на виборчій дільниці

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області сили спротиву влаштували диверсію біля так званої "виборчої дільниці". Так, 15 березня близько о 15:00 у місті пролунав потужний вибух на центральній площі. У цей час там патрулювали окупанти, які після "бавовни" були негайно госпіталізовані.

Як повідомили у спротиві, внаслідок успішної диверсії 5 окупантів відправились до шпиталю. Після цього колаборанти були нажахані, а тому скасували проведення "виборів" у місті. Нині у Скадовську "віддають свої голоси" за Путіна лише за місцем проживання.