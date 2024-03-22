Проєкт російської залізниці в Приазов'ї реальний і росіяни зараз над ним активно працюють. Детальніше про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Російська хитрість

Російська пропаганда постійно висвітлює тему будівництва так званої "нової" гілки залізниці. В Україні посадовці кажуть, що нібито росіяни не встигнуть її побудувати.

Скепсис щодо цього проєкту недоречний. Мовляв, росіяни нічого не збудують, адже у них немає часу та ресурсів. Вони брешуть, а ми ведемось на цю брехню,

– мовив Андрющенко.

У своєму телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя опублікував схему, на якій зобразив дві залізничні гілки. Зелена лінія – це та, про будівництво якої росіяни активно розповідають, проте насправді там навіть ніякі роботи не ведуться. Російські загарбники хіба що розчистили невелику ділянку від Новоазовська до Маріуполя.

Росіяни завжди показують залізницю, яка на карті зображена зеленою лінією. Саме про неї наші кажуть, що неможливо побудувати. Я з цим цілком згоден,

– зауважив Андрющенко.

Також на схемі зображена червона лінія, яку зовсім скоро росіяни можуть почати експлуатувати. Насправді окупанти не будують нічого нового, а просто ефективно використовують те, що вже є. Зокрема, є велика ділянка залізниці, яка існувала до 2014 року. Вона сполучувала Маріуполь з Москвою та Санкт-Петербургом.



Російська залізниця в Приазов'ї / Фото: Петро Андрющенко

"Я постійно про це кажу, що доїхати з Маріуполя до Москви було швидше, аніж доїхати з Маріуполя до Києва", – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Що роблять росіяни

Зараз окупанти масово добудовують приблизно 30% до української залізниці. Зокрема, вже на стадії завершення зведення двох мостів. Якщо росіяни дороблять це, то далі вступить залізнична гілка, яка схематично позначена червоним на карті.

Це українська залізниця, яка існує. Вона єднає між собою Маріуполь – Волноваху – Вугледарський вузол – Розівку – Бердянськ – Токмак – Мелітополь. Тобто, все залізничне коло, яке так потрібно росіянам, буде замкнено,

– пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що росіяни ніколи в пабліках не кажуть про червону лінію. Публічна пропаганда Кремля відвертає увагу й навмисно говорить про іншу залізницю.

Коли я чую від наших посадових осіб, що це все маячня, то пригадую, як рік тому ми так само показували оборонні споруди, які росіяни будували в Запорізької області, але не сприйняли їх серйозно,

– пригадав речник міського голови Маріуполя.

За його словами, якщо зараз Сили оборони не вигадають, як не дати добудувати мости, то наприкінці квітня – в перших декадах травня підуть перші потяги з Ростова до Волновахи або Маріуполя. Це одразу означає майже мінус 300 кілометрів військової логістики.

"Думаю, що не варто продовжувати про загрози включення в цю військову логістику порту Маріуполя та Бердянська. Ми щиро сподіваємось, що цього не станеться, але недооцінювати реальність загроз й тих викликів, які ставлять систематично перед нами росіян, не можна. Мені здається, 2023 рік вже довів це", – підсумував Андрющенко.

Що відомо про будівництво залізниці