Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив в етері 24 Каналу, коли окупанти можуть закінчити будівництво залізниці, яка є альтернативою Кримському мосту.

Важливо Окупанти наразі не можуть переправляти вантажі залізницею через Кримський міст, – Гуменюк

Скільки часу потрібно для будівництва залізниці

Мусієнко зазначив, що росіяни ще з осені 2023 року намагаються побудувати залізницю, але не вкладаються у терміни. Цьому перешкоджають кілька факторів.

По-перше, українські військові вже двічі знищували ворожу побудову через річку Кальміус неподалік від села Гранітне у Донецькій області.

По-друге, у Росії є приказка: "Не поспішай виконувати наказ, адже його можуть змінити". Схоже становище із залізницею. Окупанти настільки "поспішають" виконувати завдання, що їхні дії вказують на ознаки саботажу. Вони не виконують план вчасно та розкрадають кошти.

Така ж ситуація була з будівництвом Кримського мосту. Росіяни годували обіцянками, що "от-от" і все буде готово, але зрештою побудували споруду, яку, цілком імовірно, Сили оборони скоро знищать. Тому окупанти усіма силами будуть намагатися побудувати залізничне сполучення.

Росія декларувала, що можна побудувати за пів року, але у мене є сумніви. Були такі думки й такі терміни звучали. Скільки потрібно часу насправді? Сказати важко. Є фактори саботажу, розкрадань, затримок. Також, я не думаю, що українські війська спостерігатимуть мовчки, а будуть відповідні дії спрямовані на руйнування навіть на стадії будівництва,

– припустив Олександр Мусієнко.

Не випадково звучала інформація, що Україні потрібні німецькі ракети Taurus. Розвідка довідалася, що росіяни хочуть побудувати залізницю. Відтак поки Кримський міст відіграє одну з пріоритетних та важливих ролей у логістичному забезпеченні ворога в окупованому Криму та на Півдні, його потрібно знищити.

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