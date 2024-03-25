Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что из-за плохой работы мобильной связи они не получают фото событий от жителей оккупированных территорий. Российские журналисты также ничего не снимают, чтобы не показывать масштабы попаданий.

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Последствия прилета в Мариуполе

Как отметил Андрющенко, был прилет в районе поселков Водяное, Заря в место базирования россиян. Есть информация, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования, к сожалению, не произошло, однако повреждена российская техника. 7 оккупантов погибло, часть получила ранения.

Оккупанты в пакетах поехали в Таганрог. Там (в Мариуполе – 24 Канал) что-то случилось, наши "глаза" до сих пор пытаются понять что именно,

– сказал Андрющенко.

Какая была цель обстрела

Андрющенко считает, то, что "упало" в Мариуполе было нацелено на территорию России украинскими спецслужбами.

Скорее всего, целью был Таганрог и Ростов-на-Дону. Основные атаки нацелены на НПЗ, места хранения топлива и аэродромы,

– считает Андрющенко.

Важно! В российских СМИ сообщают о взрывах на НПЗ в Самарской области. Известно, что это была атака БпЛА.

Новости Мариуполя: кратко